Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 15 februarie 2026, 21:20

Comentarii
Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a luat o decizie radicală după prima repriză dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor l-a scos din teren pe Daniel Graovac după primele 45 de minute, fundașul central fiind cel care a greșit la reușita de 1-0 a lui Assad Al Hamlawi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost marcat și de o decizie asupra căreia și-a pus amprenta cu siguranță Gigi Becali. În startul reprizei secunde, Graovac nu a mai intrat pe teren, acesta fiind înlocuit de Baba Alhassan.

Graovac, scos la pauză la revenirea în primul 11

Stoperul venit în vară de la CFR se afla la primul său meci în primul 11 după accidentarea suferită recent. Graovac ratase partidele cu Oțelul și cu Universitatea Craiova din Cupa României, iar Becali a decis să îl introducă din nou în echipa de start.

Alegerea făcută însă de patronul roș-albaștrilor s-a întors împotriva sa, în contextul în care fundașul de 32 de ani a fost driblat ușor de Al Hamlawi la faza primului gol marcat de Universitatea Craiova. În plus, Graovac s-a ales și cu cartonaș galben pentru proteste în minutul 39, astfel că e pasibil de amendă.

Fundașul a fost înlocuit de Alhassan, iar Mihai Lixandru, care începuse meciul ca închizător, a fost trecut în centrul apărării.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
0:22 16 feb.
LIVE VIDEONBA All-Star Game 2026 se joacă ACUM în AntenaPLAY. Imagini spectaculoase din Los Angeles
0:19 16 feb.
LIVE VIDEOSporting – Famalicao 1-0. Campioana en-titre dă lovitura pe finalul meciului
23:43
“MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta”
23:36
Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova – FCSB: “Am și eu o vârstă, slăbesc puterile”
23:13
Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”
23:02
Darius Olaru şi-a găsit greu cuvintele după înfrângerea FCSB-ului: “E un moment greu”! Ce a spus despre play-off
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter – Juventus 3-2! Verdict categoric: “Ar trebui să ştie” 6 Andrei Rațiu, assist în meciul cu Atletico Madrid. De ce românul a intrat în istoria La Liga
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul