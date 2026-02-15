Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie radicală după prima repriză dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor l-a scos din teren pe Daniel Graovac după primele 45 de minute, fundașul central fiind cel care a greșit la reușita de 1-0 a lui Assad Al Hamlawi.

Duelul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB a fost marcat și de o decizie asupra căreia și-a pus amprenta cu siguranță Gigi Becali. În startul reprizei secunde, Graovac nu a mai intrat pe teren, acesta fiind înlocuit de Baba Alhassan.

Graovac, scos la pauză la revenirea în primul 11

Stoperul venit în vară de la CFR se afla la primul său meci în primul 11 după accidentarea suferită recent. Graovac ratase partidele cu Oțelul și cu Universitatea Craiova din Cupa României, iar Becali a decis să îl introducă din nou în echipa de start.

Alegerea făcută însă de patronul roș-albaștrilor s-a întors împotriva sa, în contextul în care fundașul de 32 de ani a fost driblat ușor de Al Hamlawi la faza primului gol marcat de Universitatea Craiova. În plus, Graovac s-a ales și cu cartonaș galben pentru proteste în minutul 39, astfel că e pasibil de amendă.

Fundașul a fost înlocuit de Alhassan, iar Mihai Lixandru, care începuse meciul ca închizător, a fost trecut în centrul apărării.