Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă - Antena Sport

A fost petrecere mare în familia Dinamo. Florentin Petre (50 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară, chiar de Valentine’s Day, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre.

Florentin Petre şi Alina erau căsătoriţi civili, însă au decis să se căsătorească şi religios. Data de 14 aleasă pentru nuntă este una cu însemnătate pentru cei doi.

Concret, tot pe data de 14, cei doi s-au cunoscut şi au făcut şi cununia civilă, după cum a dezvăluit Florentin Petre recent: “Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, a transmis secundul lui Dinamo, conform digisport.ro.

Florentin Petre şi Alina au ales să facă nunta la Brăila. De la marea petrecere nu au lipsit Zeljko Kopic, Andrei Nicolescu sau jucătorii lui Dinamo, printre care Cătălin Cîrjan, Kennedy Boateng sau Andrei Mărginean.

Şi foştii jucători ai lui Dinamo, Ionuţ Lupescu, Florin Prunea, Ionel Dănciulescu sau Marius Niculae au fost prezenţi la marele eveniment din viaţa lui Florentin Petre.