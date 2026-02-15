Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 11:15

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară/ Instagram

A fost petrecere mare în familia Dinamo. Florentin Petre (50 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară, chiar de Valentine’s Day, unindu-şi destinele cu Alina Andra Petre.

Florentin Petre şi Alina erau căsătoriţi civili, însă au decis să se căsătorească şi religios. Data de 14 aleasă pentru nuntă este una cu însemnătate pentru cei doi.

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară

Concret, tot pe data de 14, cei doi s-au cunoscut şi au făcut şi cununia civilă, după cum a dezvăluit Florentin Petre recent: “Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, a transmis secundul lui Dinamo, conform digisport.ro.

Florentin Petre şi Alina au ales să facă nunta la Brăila. De la marea petrecere nu au lipsit Zeljko Kopic, Andrei Nicolescu sau jucătorii lui Dinamo, printre care Cătălin Cîrjan, Kennedy Boateng sau Andrei Mărginean.

Şi foştii jucători ai lui Dinamo, Ionuţ Lupescu, Florin Prunea, Ionel Dănciulescu sau Marius Niculae au fost prezenţi la marele eveniment din viaţa lui Florentin Petre.

“Câinii” nu vor petrece prea mult, ţinând cont că luni vor avea meci în Liga 1. Dinamo se va duela cu Unirea Slobozia de la ora 20:00, în etapa a 27-a.

Florentin Petre a mai fost căsătorit cu Cătălina, alături de care are doi copii. Din al doilea mariaj, cu Margarita Peychinska, fostă Miss Playboy Bulgaria, secundul lui Dinamo mai are un fiu.

