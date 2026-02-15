Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off - Antena Sport

Universitatea Craiova a trecut de FCSB, scor 1-0, în derby-ul etapei a 27-a din Liga 1. Partida a fost în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT 1-0
Final!
Min. 94 – Bîrligea trimite pe lângă poartă.
Min. 90 – 7 minute de prelungiri!
Min. 71 Bîrligea ratează inexplicabil, cu capul, din faţa porţii oltene.
Min. 70 Duarte are o intervenţie decisivă la Mora, care scăpase singur spre poartă.
Min. 65 – Ocazie imensă pentru FCSB! Cisotti putea marca, dar singur cu portarul, a ratat lobul
Min. 55 – Matei înscrie, dar golul este anulat în urma intervenţiei VAR. Matei se afla în ofsaid.
A început repriza secundă! Schimbare la FCSB: Graovac părăsește terenul, fiind înlocuit de Alhassan
Pauză.
Min. 38. Acţiune foarte bună a Craiovei. Cicâldău trimite peste!
Min. 36. Matei a scapat singur cu Popa, dar portarul a apărat. Arbitrul asistent nu a ridicat fanionul, iar reluările au arătat ca se afla în ofsaid.
Min. 22 Gol Universitatea! Al Hamlawi, dribling fabulos, finalizare cu stângul! Gol incredibil pentru Craiova!
Min. 20 Lovitură de cap al lui Cisotti. Balonul trece pe lângă poartă.
Min 14 Bancu are o ratare uriaşă: cu capul din interiorul careului.
Min. 8 Bîrligea primeşte cartonaş galben pentru simulare.
Min. 5 – Bîrligea trimite un şut care şterge bara transversală.
Min. 3 Al Hamlawi îl deschide bine pe Etim, care trimite un şut periculos pe lângă poartă.
A început partida
Echipele de start:
Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Etim
Rezerve: Isenko, S. Lung, F. Ștefan, Batelj, Stevanovic, Fălcușan, Anzor, A. Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu
Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat)
Antrenor: Filipe Coelho
FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Zima, Udrea, Dawa, Dăncuș, Kiki, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, A. Stoian, D. Popa
Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea)
Antrenor: Elias Charalambous
Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova)
Arbitru: Marian Barbu // Asistenți:George Neacșu, Adrian Vornicu
Arbitru VAR: Marcel Bîrsan // Asistent VAR: Mihai Marica
Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte, înaintea meciului cu FCSB. Campioana, de cealaltă parte, are 40 de puncte şi ocupă locul nouă. În cazul unui succes, roş-albaştrii pot urca provizoriu pe loc de play-off.
În ultimul meci de campionat, Universitatea Craiova a remiza cu Dinamo, scor 1-1, pe Arena Naţională, în timp ce FCSB a învins-o categoric pe Oţelul, scor 4-1, la Galaţi. Campioana a înregistrat trei victorii consecutive în Liga 1, înaintea duelului cu gălăţenii reuşind să le învingă pe Botoşani şi pe Csikszereda.
Universitatea Craiova nu a reuşit să o mai învingă pe FCSB, în Liga 1, de cinci meciuri. Ultima dată, oltenii câştigau un meci cu rivalii roş-albaştri pe 6 mai 2024, scor 2-0, în Bănie.
În meciul tur, disputat la Bucureşti, FCSB s-a impus la limită în faţa Universităţii Craiova, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, din penalty. Decarul roş-albaştrilor are mari şanse să nu facă parte din lot la duelul din această seară, după accidentarea suferită la meciul de Cupa României.
FCSB se va putea baza pe Juri Cisotti şi Daniel Graovac, pentru partida cu Universitatea Craiova. Cei doi s-au refăcut, după accidentările suferite în duelul cu Botoşani. Oltenii, de cealaltă parte, nu-l vor avea la dispoziţie pe Ştefan Baiaram, suspendat după incidentele de la finalul derby-ului cu Dinamo.
