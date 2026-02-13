Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA - Antena Sport

Închide meniul
Home | NBA | Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA
Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 11:53

Nikola Topic, în timpul primului său meci din NBA / Getty Images

NBA nu ezită să ofere momente spectaculoase, dar și emoționante, iar povestea care urmează să fie prezentată se încadrează în a doua categorie. Nikola Topic, jucătorul lui Oklahoma City Thunder care a fost diagnosticat cu cancer testicular în octombrie, a învins boala și a reușit să debuteze în campionatul de baschet din America de Nord chiar pe terenul echipei sale, fanii aclamând momentul în care a intrat pe teren.

Povestea lui Nikola Topic este demnă de un film, ținând cont de toate întorsăturile pe care le-a luat viața sa. Ales în draft-ul din 2024 de Oklahoma City Thunder, fundașul sârb a ratat tot sezonul după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, motiv pentru care nu a contribuit la titlul de campioană câștigat de echipa lui Mark Daigneault.

Nikola Topic: baschetbalistul care a învins cancerul

În luna octombrie 2025, Topic a primit o veste cruntă și a fost diagnosticat cu cancer testicular, fiind nevoit să facă trei runde de chimioterapie. În cele din urmă, sârbul a învins boala și în primă fază a jucat un meci pentru echipa “satelit” a celor de la Thunder, Oklahoma City Blue, care participă în G League (un campionat de dezvoltare pentru jucătorii care nu se ridică încă la nivelul din NBA).

După partida pe care a disputat-o pe 9 februarie, Topic a ajuns pe data de 12 februarie în Paycom Center, unde evoluează OKC Thunder. Pe finalul primului sfert din meciul cu Milwaukee Bucks, Mark Daigneault l-a introdus în teren pe fundașul de 1,98 m și toată arena s-a ridicat în picioare pentru el și a început să aplaude.

Astfel, Topic a semnat debutul său în NBA la un an și jumătate după ce a fost ales de campioana en-titre în draft. Sârbul a încheiat meciul cu două puncte, o recuperare și un assist în 12 minute de joc. Partida dintre OKC Thunder și Milwaukee Bucks a fost câștigată de trupa din Wisconsin cu 110-93.

Rezumat Milwaukee Bucks @ Oklahoma City Thunder

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

  • 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
  • 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
  • 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
  • 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
  • 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
  • 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
  • 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
