Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA - Antena Sport

NBA nu ezită să ofere momente spectaculoase, dar și emoționante, iar povestea care urmează să fie prezentată se încadrează în a doua categorie. Nikola Topic, jucătorul lui Oklahoma City Thunder care a fost diagnosticat cu cancer testicular în octombrie, a învins boala și a reușit să debuteze în campionatul de baschet din America de Nord chiar pe terenul echipei sale, fanii aclamând momentul în care a intrat pe teren.
Povestea lui Nikola Topic este demnă de un film, ținând cont de toate întorsăturile pe care le-a luat viața sa. Ales în draft-ul din 2024 de Oklahoma City Thunder, fundașul sârb a ratat tot sezonul după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, motiv pentru care nu a contribuit la titlul de campioană câștigat de echipa lui Mark Daigneault.
Nikola Topic: baschetbalistul care a învins cancerul
În luna octombrie 2025, Topic a primit o veste cruntă și a fost diagnosticat cu cancer testicular, fiind nevoit să facă trei runde de chimioterapie. În cele din urmă, sârbul a învins boala și în primă fază a jucat un meci pentru echipa “satelit” a celor de la Thunder, Oklahoma City Blue, care participă în G League (un campionat de dezvoltare pentru jucătorii care nu se ridică încă la nivelul din NBA).
După partida pe care a disputat-o pe 9 februarie, Topic a ajuns pe data de 12 februarie în Paycom Center, unde evoluează OKC Thunder. Pe finalul primului sfert din meciul cu Milwaukee Bucks, Mark Daigneault l-a introdus în teren pe fundașul de 1,98 m și toată arena s-a ridicat în picioare pentru el și a început să aplaude.
Nikola Topic makes his OKC debut after being diagnosed with cancer in October 2025 ❤️ pic.twitter.com/2PGxviPaU5
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 13, 2026
Astfel, Topic a semnat debutul său în NBA la un an și jumătate după ce a fost ales de campioana en-titre în draft. Sârbul a încheiat meciul cu două puncte, o recuperare și un assist în 12 minute de joc. Partida dintre OKC Thunder și Milwaukee Bucks a fost câștigată de trupa din Wisconsin cu 110-93.
NBA, exclusiv pe AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:
- 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
- 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
- 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
- 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
- 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
- 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
- 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
- De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY)
- Victorie în ultimele secunde în NBA! Kawhi Leonard și LA Clippers l-au învins pe Kevin Durant
- Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers
- Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi
- Încăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit