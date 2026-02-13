Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA - Antena Sport

NBA nu ezită să ofere momente spectaculoase, dar și emoționante, iar povestea care urmează să fie prezentată se încadrează în a doua categorie. Nikola Topic, jucătorul lui Oklahoma City Thunder care a fost diagnosticat cu cancer testicular în octombrie, a învins boala și a reușit să debuteze în campionatul de baschet din America de Nord chiar pe terenul echipei sale, fanii aclamând momentul în care a intrat pe teren.

Povestea lui Nikola Topic este demnă de un film, ținând cont de toate întorsăturile pe care le-a luat viața sa. Ales în draft-ul din 2024 de Oklahoma City Thunder, fundașul sârb a ratat tot sezonul după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, motiv pentru care nu a contribuit la titlul de campioană câștigat de echipa lui Mark Daigneault.

Nikola Topic: baschetbalistul care a învins cancerul

În luna octombrie 2025, Topic a primit o veste cruntă și a fost diagnosticat cu cancer testicular, fiind nevoit să facă trei runde de chimioterapie. În cele din urmă, sârbul a învins boala și în primă fază a jucat un meci pentru echipa “satelit” a celor de la Thunder, Oklahoma City Blue, care participă în G League (un campionat de dezvoltare pentru jucătorii care nu se ridică încă la nivelul din NBA).

După partida pe care a disputat-o pe 9 februarie, Topic a ajuns pe data de 12 februarie în Paycom Center, unde evoluează OKC Thunder. Pe finalul primului sfert din meciul cu Milwaukee Bucks, Mark Daigneault l-a introdus în teren pe fundașul de 1,98 m și toată arena s-a ridicat în picioare pentru el și a început să aplaude.

Nikola Topic makes his OKC debut after being diagnosed with cancer in October 2025 ❤️ pic.twitter.com/2PGxviPaU5

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 13, 2026