Luka Doncic a primit verdictul medicilor! Anunţul făcut de Los Angeles Lakers, după accidentarea slovenului

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 9:57

Luka Doncic / Getty Images

Luka Doncic, vedeta echipei Los Angeles Lakers, va rata ultimele cinci meciuri din sezonul regulat al NBA din cauza unei accidentări la muşchii ischiogambieri ai piciorului stâng, a anunţat clubul său vineri, cu puţin mai mult de două săptămâni înainte de începerea playoff-urilor.

Jucătorul suferă de o leziune de gradul 2 la muşchii ischiogambieri stângi şi „va fi indisponibil pentru restul sezonului regulat”, a indicat echipa sa într-un comunicat.

Luka Doncic, out pentru restul sezonului regulat

Jucătorul sloven a fost nevoit să se retragă definitiv din meciul de joi împotriva echipei Oklahoma City Thunder, campioana en titre, după o lovitură puternică primită în al treilea sfert. Vizibil afectat la piciorul stâng, a părăsit terenul resemnat, cu capul ascuns în tricou.

Participarea jucătorului de 27 de ani la play-off-uri, care vor începe pe 18 aprilie, este „incertă”, potrivit postului american ESPN, ceea ce sporeşte îngrijorarea în rândul echipei „Puple and Gold” a lui LeBron James, care se bucură de o longevitate excepţională, dar care, la 41 de ani, nu mai este deloc la fel de dominant.

Cel mai bun marcator al sezonului regulat (33,5 puncte în medie pe meci), Doncic a fost în acest sezon vârful de lance al echipei Lakers, care ocupă locul al treilea în clasamentul Conferinţei de Vest (50 victorii-27 înfrângeri). Şi venea după o lună martie incredibilă, pentru care a fost numit cel mai bun jucător al Conferinţei sale, cu o medie incredibilă de 37,5 puncte pe meci.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 02:00, va avea loc meciul Philadelphia 76ers – Detroita Pistons. Luni dimineaţă, de la ora 05:00, va avea loc confruntarea Houston Rockets – Golden State Warriors.

