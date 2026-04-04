Luka Doncic a primit verdictul medicilor! Anunţul făcut de Los Angeles Lakers, după accidentarea slovenului

Luka Doncic, vedeta echipei Los Angeles Lakers, va rata ultimele cinci meciuri din sezonul regulat al NBA din cauza unei accidentări la muşchii ischiogambieri ai piciorului stâng, a anunţat clubul său vineri, cu puţin mai mult de două săptămâni înainte de începerea playoff-urilor.
Jucătorul suferă de o leziune de gradul 2 la muşchii ischiogambieri stângi şi „va fi indisponibil pentru restul sezonului regulat”, a indicat echipa sa într-un comunicat.
Luka Doncic, out pentru restul sezonului regulat
Jucătorul sloven a fost nevoit să se retragă definitiv din meciul de joi împotriva echipei Oklahoma City Thunder, campioana en titre, după o lovitură puternică primită în al treilea sfert. Vizibil afectat la piciorul stâng, a părăsit terenul resemnat, cu capul ascuns în tricou.
Participarea jucătorului de 27 de ani la play-off-uri, care vor începe pe 18 aprilie, este „incertă”, potrivit postului american ESPN, ceea ce sporeşte îngrijorarea în rândul echipei „Puple and Gold” a lui LeBron James, care se bucură de o longevitate excepţională, dar care, la 41 de ani, nu mai este deloc la fel de dominant.
Cel mai bun marcator al sezonului regulat (33,5 puncte în medie pe meci), Doncic a fost în acest sezon vârful de lance al echipei Lakers, care ocupă locul al treilea în clasamentul Conferinţei de Vest (50 victorii-27 înfrângeri). Şi venea după o lună martie incredibilă, pentru care a fost numit cel mai bun jucător al Conferinţei sale, cu o medie incredibilă de 37,5 puncte pe meci.
