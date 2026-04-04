Daniel Pancu nu are dubii în privința lui Mircea Lucescu: „E o pasiune dusă la extrem. O să vrea să antreneze din nou”

Mircea Lucescu este internat în continuare internat în Spitalul Universitar din București, după ce în cursul zilei de vineri a suferit un infarct miocardic acut. Antena Sport a aflat în exclusivitate noi informații despre starea de sănătate a fostului selecționer, iar veștile sunt îmbucurătoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Daniel Pancu a spus că este îngrijorat de situația tehnicianului român, dar a precizat că are încredere că se va pune curând pe picioare.

Daniel Pancu, îngrijorat de starea lui „Il Luce”

Mircea Lucescu este internat de o săptămână la Spitalul Universitar din București, iar starea de sănătate a fostului selecționer al României a fost una oscilantă, mai ales după ce acesta a fost operat.

Daniel Pancu s-a declarat îngrijorat de situația mentorului său, dar în același timp a transmis cu optimism că are încredere că „Il Luce” va reuși să se pună pe picioare.

„Sunt foarte trist, după operație n-am mai vorbit deloc. La un moment dat, era bine, după n-a mai fost. Acum abia aștept să poată vorbi din nou la telefon și să-l aud pentru că mă consumă și pe mine, am ceva pe suflet și sunt nerăbdător să-l aud din nou la telefon.