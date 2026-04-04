Daniel Pancu nu are dubii în privința lui Mircea Lucescu: „E o pasiune dusă la extrem. O să vrea să antreneze din nou”

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 21:00

Daniel Pancu nu are dubii în privința lui Mircea Lucescu: E o pasiune dusă la extrem. O să vrea să antreneze din nou”

Daniel Pancu și Mircea Lucescu / Sportpictures

Mircea Lucescu este internat în continuare internat în Spitalul Universitar din București, după ce în cursul zilei de vineri a suferit un infarct miocardic acut. Antena Sport a aflat în exclusivitate noi informații despre starea de sănătate a fostului selecționer, iar veștile sunt îmbucurătoare.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Craiova, Daniel Pancu a spus că este îngrijorat de situația tehnicianului român, dar a precizat că are încredere că se va pune curând pe picioare.

Daniel Pancu, îngrijorat de starea lui „Il Luce”

Mircea Lucescu este internat de o săptămână la Spitalul Universitar din București, iar starea de sănătate a fostului selecționer al României a fost una oscilantă, mai ales după ce acesta a fost operat.

Daniel Pancu s-a declarat îngrijorat de situația mentorului său, dar în același timp a transmis cu optimism că are încredere că „Il Luce” va reuși să se pună pe picioare.

„Sunt foarte trist, după operație n-am mai vorbit deloc. La un moment dat, era bine, după n-a mai fost. Acum abia aștept să poată vorbi din nou la telefon și să-l aud pentru că mă consumă și pe mine, am ceva pe suflet și sunt nerăbdător să-l aud din nou la telefon.

Nu prea pot să comentez, e vârsta care nu iartă pe nimeni. E o pasiune dusă la extrem a lui nea Mircea. Îl cunosc de o viață. Nici nu știu dacă după ce s-a întâmplat în ultima vreme pe plan sportiv s-a acumulat ceva. Sigur că te consumi în continuare.

Sunt lucruri care pot fi evitate, din punctul meu de vedere. Poate de data asta va înțelege, cu toate că mă îndoiesc. Se face bine din nou și o să vrea să antreneze din nou, o să vedeți”, a declarat Daniel Pancu.

