NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY) - Antena Sport

NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 12:46

LeBron James şi Steph Curry / Getty Images

Meciul NBA All Star Game 2026 va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Ediţia de anul acesta va avea loc în noua casă a celor de la Los Angeles Clippers, arena de 2 miliarde de dolari Intuit Domme din Inglweood.

Formatul de anul acesta a fost schimbat, urmând să avem parte de un mini-turneu în care vor participa trei echipe. Este vorba despre două formaţii cu jucători din Statele Unite şi o echipă cu jucători din NBA din afara SUA.

NBA All-Star Game 2026 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)

Turneul va avea patru meciuri de câte 12 minute. Echipa A va juca cu Echipa B în meciul 1. Câştigătoarea meciului 1 va juca apoi cu Echipa C în meciul 2, urmând ca meciul 3 să se dispute între echipa care a pierdut meciul 1 şi echipa C.

Al patrulea meci le va pune faţă în faţă pe echipele care au mai bun record. Dacă toate cele trei echipe vor avea după primele trei meciuri o victorie şi o înfrângere, atunci diferenţa va fi făcută de coşaveraj. Echipa care va câştiga meciul 4 va câştiga şi All Star Game 2026.

În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve

Kevin Durant (Houston) este selecţionat pentru a 16-a oară, în timp ce Kawhi Leonard (LA Clippers) este unul dintre marii absenţi. Şase jucători sunt selecţionaţi pentru prima dată.

Lotul Conferinţei de Est

  • Titulari: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee, a 10-a selecţie), Jaylen Brown (Boston, a 5-a), Jalen Brunson (New York, a 3-a), Cade Cunningham (Detroit, a 2-a), Tyrese Maxey (Philadelphia, a 2-a).
  • Rezerve: Scottie Barnes (Toronto, a 2-a selecţie), Jalen Duren (Detroit, prima selecţie), Jalen Johnson (Atlanta, prima selecţie), Donovan Mitchell (Cleveland, a 7-a selecţie), Norman Powell (Miami, prima selecţie), Pascal Siakam (Indiana, a 4-a selecţie), Karl-Anthony Towns (New York, a 6-a selecţie) .

Lotul Conferinţei de Vest

  • Titulari: Stephen Curry (Golden State, a 12-a selecţie), Luka Doncic (LA Lakers, a 6-a), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City, a 4-a), Nikola Jokic (Denver, a 8-a), Victor Wembanyama (San Antonio, a 2-a).
  • Rezerve: Deni Avidja (Portland, 1), Devin Booker (Phoenix, 5), Kevin Durant (Houston, 16), Anthony Edwards (Minnesota, 4), Chet Holmgren (Oklahoma City, 1), LeBron James (LA Lakers, 22), Jamal Murray (Denver, 1).

Cele trei echipe vor fi anunţate pe 4 februarie, la NBC, înaintea meciului dintre Dallas Mavericks şi Boston Celtics.

