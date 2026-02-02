NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY) - Antena Sport

Meciul NBA All Star Game 2026 va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Ediţia de anul acesta va avea loc în noua casă a celor de la Los Angeles Clippers, arena de 2 miliarde de dolari Intuit Domme din Inglweood.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formatul de anul acesta a fost schimbat, urmând să avem parte de un mini-turneu în care vor participa trei echipe. Este vorba despre două formaţii cu jucători din Statele Unite şi o echipă cu jucători din NBA din afara SUA.

NBA All-Star Game 2026 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)

Turneul va avea patru meciuri de câte 12 minute. Echipa A va juca cu Echipa B în meciul 1. Câştigătoarea meciului 1 va juca apoi cu Echipa C în meciul 2, urmând ca meciul 3 să se dispute între echipa care a pierdut meciul 1 şi echipa C.

Al patrulea meci le va pune faţă în faţă pe echipele care au mai bun record. Dacă toate cele trei echipe vor avea după primele trei meciuri o victorie şi o înfrângere, atunci diferenţa va fi făcută de coşaveraj. Echipa care va câştiga meciul 4 va câştiga şi All Star Game 2026.

În ciuda absenţei sale de o lună la începutul sezonului, LeBron James a fost selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game consecutiv (un record). Vedeta echipei Los Angeles Lakers a fost selecţionată printre cele 14 rezerve