LeBron James, un nou record istoric în NBA. Starul lui LA Lakers, cifre fabuloase la 41 de ani

LeBron James, la LA Lakers/ Getty Images

LeBron James, starul echipei Los Angeles Lakers, a egalat încă un record al legendarului Kareem Abdul-Jabbar, cel al numărului de victorii (1.228) în NBA, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

LeBron a realizat această performanţă în cursul meciului câştigat în deplasare de Lakers, cu scorul de 120-101, în faţa formaţiei Washington Wizards, în noaptea de luni spre marţi.

LeBron James, un nou record istoric în NBA

“The Captain” Abdul-Jabbar a stabilit recordul respectiv în iunie 1989, la vârsta de 42 de ani.

Reaves lobs it up to James…

— NBA (@NBA) March 31, 2026

Pe 7 februarie 2023, LeBron James reuşise să doboare recordul istoric de puncte înscrise în NBA, deţinut Kareem Abdul-Jabbar (38.387).