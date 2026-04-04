Atletico 1-2 Barcelona. Lewandowski o duce pe Barca la 7 puncte peste Real

Atletico Madrid – Barcelona este capul de afiș al etapei cu numărul 30 din La Liga, iar duelul din capitala Spaniei este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Cele două echipe se vor întâlni și în sferturile UEFA Champions League. Manșa tur este săptămâna viitoare, pe Camp Nou.
Atletico Madrid 1-2 Barcelona
FINAL DE MECI! Barcelona se impune pe final de meci și este cu o mână pe titlu! Catalanii au 7 puncte peste Real Madrid.
Min 87. GOOOOOL BARCELONA! Catalanii reușesc să deblocheze apărarea lui Simeone, cu mult noroc. Musso a respins un șut, mingea l-a lovit în piept pe Lewandowski și a sărit în poartă.
Min 47. ROȘU BARCELONA, anulat ulterior de VAR! Gerard Martin primește roșu direct la o fază la care a degajat în Almada și, din interție, talpa s-a dus pe tibia adversarului. VAR-ul intervine, centralul merge să revadă faza și anulează cartonașul.
Min 45+3. ROȘU ATLETICO! Pasă lungă spre Yamal, acesta ciupește mingea înaintea lui Nico Gonzalez care îl dărâmă. Arbitrul acordă al doilea galben și implicit cartonaș roșu, faza e verificată de VAR. Arbitrul își schimbă decizia și îi acordă direct cartonaș roșu lui Gonzalez pentru fault ca ultim apărător.
Min 42. GOOOOOL BARCELONA! Dani Olmo îl lasă singur cu portarul pe Rashford care șutează pe jos cu stângul, mingea trece printre picioarele lui Musso și intră în poartă
Min 39. GOOOOL ATLETICO! Lenglet trimite o pasă lungă cu care îl lasă pe Giuliano Simeone singur cu portarul, iar fiul antrenorului de la Atletico trimite imparabil, sub bară și este 1-0 pentru gazde!
Min 35. Triunghi superb al oamenilor din ofensiva Barcelonei, Yamal e lăsat singur cu Musso și trimite un lob care lovește bara, aproape de vinclu.
Min 10. Griezmann ratează o bună o oportunitate pentru Atletico, însă șutul de la 7 metri de poartă e slab și Garcia prinde fără probleme
Echipele de start
- ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, N. Gonzalez – Simeone, Koke, Vargas, Almada – A. Baena, Griezmann. Rezerve: Esquivel – Alvarez, Bonar, Diaz, Gimenez, Hancko, Lookman, Morcillo, Puric, Ruggeri, Seidu, Sorloth. Antrenor: Diego Simeone.
- BARCELONA (4-2-3-1): J. Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo – De Jong, E. Garcia – Yamal, Olmo, Fermin – Rashford. Rezerve: Aller, Szczesny – Balde, Bardghji, Bernal, Casado, Espart, Gavi, Kounde, Lewandowski, Marques, Torres. Antrenor: Hansi Flick.
Barcelona caută să bifeze al 25-lea succes din acest sezon de La Liga, însă în fața campioanei en-titre va sta Atletico Madrid, echipă care a eliminat formația antrenată de Hansi Flick din Cupa Spaniei.
În partida tur, gruparea catalană s-a impus cu scorul de 3-1 în fața madrilenilor, iar un eventual succes pe Metropolitano Stadium ar reprezenta un pas mare făcut către câștigarea unui nou titlu.
De partea cealaltă, formația lui Diego Simeone poate urca, cel puțin până pe data de 6 aprilie, pe podium. Gruparea din Madrid are securizat locul de UEFA Champions League, avansul față de Real Betis fiind unul destul de mare.
Echipele probabile în Atletico Madrid – Barcelona
- Atletico Madrid: Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Griezmann, Koke, Baena – Simeone, Alvarez, Lookman.
- Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo – Pedri, Bernal – Fermin, Yamal, Rashford – Torres.
