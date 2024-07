"Am rămas cu sechele" Simona Halep s-a destăinuit, după cea mai grea perioadă din viaţa ei! Ce a spus despre divorţ - Antena Sport

Simona Halep s-a destăinuit, după cea mai grea perioadă din viaţa ei! Simona Halep, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images Simona Halep s-a destăinuit, după cea mai grea perioadă din viaţa ei. Fostul lider mondial a oferit un interviu amplu în care a vorbit deschis despre suferinţa pe care i-a provocat-o suspendarea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Simona Halep a mărturisit că nu se aştepta ca revenirea ei pe teren, după decizia salvatoare de la TAS, să fie atât de dificilă. Halep s-a confruntat cu accidentări după revenirea pe teren. „Am rămas cu sechele” Simona Halep s-a destăinuit, după cea mai grea perioadă din viaţa ei: „Am suferit, m-am izolat” „(n.r. jumătatea goală sau plină a paharului) Cred că aș vedea ambele părți. Cred că și de asta, că iau aspectele pozitive ale lucrurilor, totul s-a lămurit (n.r.: în cazul de dopaj), am câștigat (n.r.: apelul) și am putut să demonstrez adevărul, că n-am greșit cu nimic în legătură cu tenisul. În schimb, jumătatea goală a paharului ar fi pauza de doi ani pe care am avut-o. A venit la pachet cu multe chestii negative. Din punct de vedere mental, epuizarea, problemele fizice care au apărut, că am stat o perioadă atât de lungă pe tușă. Acum, e foarte greu să recuperez timpul pierdut. Dar cel mai important aspect a fost legat de partea emoțională. Cu toții avem nevoie de echilibru din acest punct de vedere, ca să fim pozitivi. Dar situația prin care am trecut eu… A fost cu adevărat dificilă. A fost foarte greu să rămân pozitivă tot timpul”, a declarat Simona Halep, într-un amplu interviu pe care i l-a dat lui Craig Gabriel, publicat pe wearetennis.bnpparibas. Reclamă

Reclamă 4

„Am suferit emoțional, mental. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de dificilă”

„Am suferit emoțional, mental. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de dificilă și, chiar dacă am câștigat (n.r.: apelul), iar totul s-a lămurit, în continuare, am rămas cu ceva sechele.

Am avut familia alături. Știu că sună a clișeu, dar pentru mine a fost exact cum auzisem. Că atunci când ai probleme, când dai de necazuri, lumea te părăsește. Și rămâi doar cu familia și oamenii care îți sunt foarte apropiați. Așa că, la mine, a fost la fel.

M-am izolat un pic. M-am simțit în siguranță doar alături de oamenii foarte apropiați, de familia și de niște prieteni. Tenisul m-a învățat, de-a lungul anilor, că trebuie să fii puternic. Și că trebuie să aștepți ziua următoarea pentru a da tot ce ai mai bun.

Reclamă

Și exact asta am făcut, încercând să păstrez, de asemenea, o gândire pozitivă. Am avut speranțe și, chiar dacă s-a ales praful de ele în multe rânduri, n-am renunțat. Știam că n-am greșit cu nimic. Cred că asta m-a ajutat să rămân acolo și să lupt în continuare”, a mai spus Simona Halep pentru sursa citată. „A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările” Simona Halep a mărturisit că a primit lovitură după lovitură în ultima perioadă. Fostul lider mondial a precizat că, cel mai recent, a fost afectată de accidentări. „A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi. Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit (n.r. zâmbește). Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții. N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, a mai declarat Simona Halep în interviul citat.