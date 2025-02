Americanii au reacţionat după ce Simona Halep a anunţat că se retrage din tenis: "E greu să vezi o mare campioană când părăsește sportul" - Antena Sport

Americanii au reacţionat după ce Simona Halep a anunţat că se retrage din tenis | Profimedia Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis la Transylvania Open, iar reacţiile au început să curgă. Americanii au caracterizat în termeni uriaşi cariera pe care Simona Halep a avut-o

Simona Halep a pierdut în primul tur la Transylvania Open şi a anunţat că nu mai poate continua cu sportul de performanţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Americanii au reacţionat după ce Simona Halep a anunţat că se retrage din tenis „Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist! E greu să vezi o mare campioană când părăsește sportul. A consumat atât de multă iubire și energie în munca ei de zi cu zi și a inspirat nenumărați oameni pe parcurs. Se potrivește foarte bine că a jucat ultimul său meci în România. Fetița din Constanța a crescut și a devenit dublă câștigătoare de Grand Slam și lider mondial. Ce carieră, ce parcurs. Mulțumim pentru tot, Simo. Tenisului îi va fi dor de tine”, au scris cei de la Twitter The Tennis Letter. BREAKING:

Simona Halep has retired from professional tennis.

It’s tough to see such a great champion leave the sport.

She poured so much love and energy into her craft every day that she chose to play tennis.

And she inspired countless people along the way.

It’s fitting… pic.twitter.com/0kGyTwzfIS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 4, 2025 Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Anunţul a fost făcut după înfrângerea din primul tur de la Transylvania Open.

„La început, cred că am fost puțin tensionată și e normal, eram foarte entuziasmată să joc din nou aici. Este minunat, special să fim toate (n.r. româncele) la același turneu. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum. Îmi place foarte mult că suntem toate aici, îmi pare rău pentru cele care au ieșit din turneu. Ceea ce am realizat în tenis nici nu visam. Familia mea a fost tot timpul alături de mine. Fără ei nu aş fi ceea ce sunt astăzi. Iau această decizie cu sufletul împăcat şi întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi uau la revedere de pe terenul de tenis. Mă bucur mult că aţi venit. Pentru moment, este ultima dată când am jucat aici.

Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și în momentul ăsta nu se mai poate„”,a spus Simona Halep la Pro Arena.