Aryna Sabalenka, savuroasă înaintea meciului cu Emma Navarro, din semifinalele US Open: "Primul rând îl plătesc eu" - Antena Sport

Aryna Sabalenka, savuroasă înaintea meciului cu Emma Navarro, din semifinalele US Open Aryna Sabalenka, la US Open 2024 - Profimedia Images Aryna Sabalenka a avut o reacţie savuroasă, înaintea meciului cu Emma Navarro, din semifinalele US Open 2024. Sportiva din Belarus e pregătită să facă orice pentru a avea suportul fanilor, la Flushing Meadows. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Acest lucru va fi greu de crezut, ţinând cont că Navarro este reprezentanta gazdelor. Chiar şi aşa, ea le-a făcut o propunere „greu de refuzat” fanilor prezenţi pe arenă la finalul meciului cu Qinwen Zheng. Aryna Sabalenka, savuroasă înaintea meciului cu Emma Navarro, din semifinalele US Open „Fac eu cinste cu primul rând de băutură?”, a fost întrebarea pusă ironic de numărul 2 mondial, care i-a făcut să râdă pe toţi cei prezenţi pe stadion. Aryna Sabalenka a învins-o fără emoţii pe Zheng Qinwen şi a acces în semifinale la US Open 2024. Ea a atins o bornă uriaşă în turneul de Grand Slam din Statele Unite. Aryna Sabalenka has a plan to win over the crowd ahead of her match with Emma Navarro 🍻 pic.twitter.com/TwZVKJRXOg

Aryna Sabalenka, în semifinale la US Open 2024

Sub privirile lui Roger Federer, de cinci ori campion la US Open, Aryna Sabalenka, cap de serie numărul 2, s-a calificat în a patra sa semifinală consecutivă la US Open, continuând să vâneze primul său titlu la New York.

Într-o reeditare a finalei de anul acesta de la Australian Open, Sabalenka a trecut cu 6-1, 6-2 de Zheng Qinwen, cap de serie nr. 7, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Sabalenka are acum un incredibil bilanţ 9-1 în sferturile de finală de Grand Slam de-a lungul carierei sale.

Aryna Sabalenka este prima femeie care ajunge în patru semifinale consecutive la US Open de când Serena Williams a reuşit şase la rând, între 2011 şi 2016. În urmă cu două zile, Sabalenka devenise deja prima femeie care ajunge în patru sferturi de finală consecutive la US Open după acea serie a Serenei.

