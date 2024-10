Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner şi a câştigat turneul de la Beijing! Spectacol total în finală - Antena Sport

Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner şi a câştigat turneul de la Beijing Carlos Alcaraz, cu trofeul de la Beijing/ Profimedia Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner şi a câştigat turneul de la Beijing. Ibericul de pe locul al treilea ATP s-a impus în trei seturi în duelul cu liderul mondial. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Carlos Alcaraz a câştigat finala spectaculoasă cu Jannik Sinner cu scorul de 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3). Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner şi a câştigat turneul de la Beijing Alcaraz s-a impus la capătul unui meci de aproape trei ore şi jumătate, în care a reuşit 6 aşi şi a comis două duble greşeli, italianul având acelaşi număr de aşi, dar comiţând 4 duble greşeli. Spaniolul, câştigător în acest an al turneelor de Grand Slam de la Roland Garros şi Wimbledon, a obţinut în capitala Chinei al 16-lea trofeu al carierei la doar 21 de ani, în faţa unui adversar care a câştigat şase finale disputate în 2024. Finala de la Beijing a fost cea de-a zecea confruntare între Sinner şi Alcaraz, spaniolul conducând acum cu 6-4. Ultimul meci dintre cei doi a avut loc în acest an, la Roland Garros, în semifinale, când Alcaraz s-a impus cu 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. Reclamă

Alcaraz conduce acum cu 6-4 în confruntările directe cu Sinner, după ce a câştigat toate cele trei întâlniri din acest sezon (Indian Wells, Roland Garros, Beijing).

„Am avut şansele mele în primul set, dar nu le-am fructificat”, a declarat Alcaraz, citat de news.ro. „Trei mingi de set, nu am reuşit. Dar, în general, sunt mândru de mine pentru felul în care am [jucat] meciul, pentru felul în care am gestionat totul. A fost un moment destul de bun, un meci destul de bun. Sunt foarte fericit că în setul al treilea, chiar dacă a făcut break şi a fost foarte strâns, mi-am dat şansa să continui, jucând agresiv şi la final sunt foarte fericit că am reuşit.”

Alcaraz a mai triumfat în 2024 la Wimbledon, Roland Garros şi Indian Wells.

Carlos Alcaraz va lupta pentru marele trofeu şi la Turneul Campionilor Carlos Alcaraz s-a calificat la Turneul Campionilor 2024. Spaniolul este al treilea jucător calificat la Turneul Campionilor, care va avea loc la Inalpi Arena din Torino, în perioada 10-17 noiembrie. Spaniolul se alătură astfel lui Jannik Sinner şi Alexander Zverev. Mai sunt disponibile cinci locuri la simplu la prestigiosul turneu de final de sezon. Sportivul în vârstă de 21 de ani şi-a câştigat locul la eveniment pentru al treilea an consecutiv. El nu a concurat în 2022, anul în care a obţinut locul 1 ATP la sfârşitul anului, din cauza unei accidentări, scrie news.ro. Anul trecut, Alcaraz şi-a făcut debutul la Nitto ATP Finals şi a ajuns în semifinale. El i-a învins pe Daniil Medvedev şi Andrey Rublev în faza grupelor pentru a ajunge în semifinale, unde a pierdut în faţa campionului Djokovic.

