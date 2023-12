Nick Kyrgios şi Boris Becker, în "război" deschis! Schimb incredibil de replici: "Du-te să vorbeşti despre tenis pe OnlyFans!" - Antena Sport

Reclamă

Replica lui Boris Becker nu s-a lăsat mult aşteptată. Fostul lider ATP, deţinător al şase trofee de Grand Slam, i-a răspuns dur australianului pe reţelele sociale.

„Nick a făcut multă gălăgie în ultima vreme, când vorbește despre un sport pe care se pare că îl urăște? Nick nu a câștigat niciodată un Grand Slam ca jucător sau antrenor (n.r. are unul la dublu), așa că de unde îi vine credibilitatea? Încearcă să compare generațiile…

Laver împotriva lui Federer, Borg împotriva lui Nadal, Sampras împotriva lui Djokovic? Ca să nu vorbim despre McEnroe, Connors, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt și mulți alții… Du-te să vorbeşti despre tenis pe OnlyFans„, a scris Becker pe contul personal de Twitter.

Nick Kyrgios a anunţat de curând că şi-a făcut cont pe OnlyFans. Jucătorul australian de tenis a dezvăluit ce conţinut urmează să posteze pe site-ul respectiv.

"A fost la mintea cocoșului să îmi lansez un cont OnlyFans", a precizat Kyrgios, anunţând că va dezvălui în conţinutul pe care îl va publica pe platforma respectivă "toate părțile marii mele personalități". Nick Kyrgios surprinde: „Nu am chef să mai joc tenis" Nick Kyrgios a declarat că este „obosit" şi că nu mai vrea să joace tenis, în timp ce continuă să se recupereze după o accidentare, scrie BBC. Australianul în vârstă de 28 de ani a ratat toate cele patru turnee majore din 2023 din cauza unor accidentări la încheietura mâinii, la genunchi şi la picior. Sâmbătă, Kyrgios a declarat că nu va participa la Australian Open din ianuarie din cauza problemelor legate de accidentare. „Dacă ar fi după mine, nu prea vreau să mai joc, ca să fiu sincer", a declarat Kyrgios, la podcastul On Purpose with Jay Shetty. „Trebuie să (n.r.: continui să joc). Mai am atât de multe de oferit, dar, în ce mă priveşte, nu am chef să mai joc", a declarat Kyrgios. Dar, în ianuarie, s-a retras de la Australian Open din cauza unei accidentări la genunchi, înainte de a fi operat. A ratat apoi Openul Franţei din cauza unei accidentări la picior şi Wimbledon cu o problemă la ligamentele încheieturii mâinii, care l-a obligat să renunţe şi la US Open. De atunci, campionul de dublu de la Australian Open 2021 a fost operat la încheietura mâinii, dar, după ce a ieşit din clasamentul mondial, a declarat că este „epuizat" de procesul de recuperare continuă.

„Sunt obosit. Am suferit trei operaţii până acum. Am doar 28 de ani, mi-am dorit întotdeauna să am o familie şi să nu mai am dureri. Când mă ridic, nu pot să merg fără să mă doară. Este o muncă grea”, a spus el.

Kyrgios a jucat un singur meci în circuitul ATP în acest an, pierdut în faţa chinezului Yibing Wu, numărul 64 mondial, la Stuttgart, în iunie.