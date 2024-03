Novak Djokovic a fost eliminat incredibil de la Indian Wells! Liderul ATP, învins de un italian de 20 de ani. Eşec fără precedent - Antena Sport

„Am fost destul de surprins de nivelul meu, foarte rău. Acesta este un rezultat negativ pentru mine. L-am ajutat să joace bine, am făcut erori neforţate oribile, am jucat un tenis defensiv, am lovit prost mingea în setul al treilea. A fost mai agresiv decât mine„, a adăugat sârbul.

„Sunt într-un ciclu negativ de trei sau patru turnee în care nu am jucat la cel mai bun nivel al meu„, a recunoscut Djokovic, enervat în timpul meciului de mai multe incidente de joc.

Novak Djokovic nu riscă să cedeze primul loc mondial după acest eşec, în condiţiile în care nu avea de apărat puncte la Indian Wells, unde nu mai jucase de cinci ani, ratând mai multe ediţii din cauza refuzului său de a se vaccina Covid-19.

„Disput mai puţine turnee, sunt mai selectiv, aşa că nu este deloc un sentiment bun să pierzi atât de devreme. Nu am câştigat încă un titlu anul acesta, nu sunt obişnuit, dar asta este, voi trece la altceva„, a mai spus experimentatul jucător sârb, care urmează să ia parte săptămâna viitoare la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida).