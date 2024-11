Toate recordurile doborâte de Jannik Sinner în 2024! Italianul a încheiat un sezon fabulos cu titlul de la Turneul Campionilor - Antena Sport

Jannik Sinner, cu trofeul cucerit la Turneul Campionilor 2024 / Profimedia Jannik Sinner a fost cel mai bun jucător din 2024. Cu două titluri de Grand Slam şi în premieră pe primul loc ATP, italianul a câştigat şi ultima mare competiţie a anului. Sinner şi-a luat revanşa pentru înfrângerea din urmă cu un an în finala cu Novak Djokovic şi a cucerit titlul de anul acesta, după ce l-a învins pe Taylor Fritz. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În ultimul act de duminică, Sinner s-a impus cu 6-4, 6-4, după o oră şi 25 de minute de joc. Aceasta a fost a doua victorie a lui Sinner în faţa lui Fritz la Torino, după ce l-a mai învins şi în faza grupelor. Jannik Sinner, omul recordurilor în 2024! Bornele stabilite de campionul italian Anul 2024 va rămâne cu siguranţă anul de referinţă al carierei lui Jannik Sinner. El a devenit primul italian din istorie care se impune la Turneul Campionilor, dar şi primul jucător născut în anii 2000 care cucereşte trofeul. La Torino, Sinner a defilat în toate partidele şi a reuşit să se impună fără să piardă vreun set. Nimeni nu a mai reuşit această performanţă în ultimii 38 de ani, de la Ivan Lendl. În plus, italianul este primul jucător de la Andy Murray în 2016 care câştigă turneul la el acasă. Grazie Torino!!!! 🏆💪🏻💪🏻💚🤍❤️ pic.twitter.com/4ymysDFtiN

— Jannik Sinner (@janniksin) November 17, 2024

În 2024, Sinner a devenit în premieră numărul 1 mondial, devenind şi primul jucător italian care reuşeşte acest lucru. Încă dinaintea Turneului Campionilor, Sinner şi-a asigurat această poziţie şi va termina din postura de lider anul. El a devenit şi italianul cu cele mai multe turnee din istorie, 18 la număr.

Tot în 2024, Jannik Sinner a devenit şi primul italian care câştigă două turnee de Grand Slam în acelaşi an şi primul care câştigă două turnee de Grand Slam în Era Open. La doar 23 de ani, el a devenit şi cel mai tânăr jucător care face dubla pe hard, Australian Open şi US Open, în acelaşi an. Doar trei jucători au mai reuşit să câştige în acelaşi an cele două turnee: Mats Wilander, Roger Federer şi Novak Djokovic.

Jannik Sinner a câştigat Turneul Campionilor 2024 fără să piardă vreun set

Parcursul lui Jannik Sinner, care şi-a luat revanşa pentru finala pierdută în urmă cu un an în faţa lui Novak Djokovic, a fost unul fantastic la ediţia din acest an. Italianul a pus mâna pe trofeu fără să piardă vreun set în cele cinci partide pe care le-a disputat la Torino.

El i-a învins pe Alex De Minaur, Taylor Fritz şi Daniil Medvedev în faza grupelor, după care i-a învins pe Casper Ruud, în semifinale, şi pe Taylor Fritz, în finală. Jannik Sinner se poate mândri cu o performanţă extrem de rară, pe care jucători legendari precum Roger Federer sau Novak Djokovic nu au realizat-o. Italianul este primul jucător de la Ivan Lendl în 1986 care se impune fără set pierdut la ATP Finals.

