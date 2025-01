Jaqueline Cristian, plină de încredere înaintea turului 3 de la Australian Open! Ce a spus despre saltul clasament: "E o schimbare de generație" - Antena Sport

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 de la Australian Open 2025, după ce a trecut de Lucia Bronzetti în două seturi identice, scor 7-5, 7-5, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 4 minute.

Este pentru prima oară când jucătoarea din România va juca în turul 3 la un turneu de Grand Slam. Pentru un loc în optimile de finală, ea o va întâlni pe Eva Lys din Germania.

Jaqueline Cristian, avertisment pentru Eva Lys, înaintea turului 3 de la Australian Open: „Sunt altă jucătoare”

Din nefericire pentru Jaqueline, cele trei întâlniri directe cu Lys au fost câștigate de jucătoarea din Germania, de fiecare dată în set decisiv. Cu toate acestea, românca este plină de încredere înaintea duelului de la Melbourne și este convinsă că poate obține victoria, fiind de părere că este altă jucătoare în acest moment:

„Îmi aduc aminte foarte bine meciurile. Tot ce pot să zic e că sunt altă jucătoare față de momentul în care am jucat ultimul meci cu ea. Lucrez foarte mult cu mine și, fără să pun presiune pe mine, chiar am încredere că am învățat foarte multe lecții și sunt mai pregătită pentru meciul de mâine decât am fost în toate meciurile anterioare”, a declarat Jaqueline Cristian, pentru eurosport.ro.

Jaqueline Cristian va deveni prima rachetă a României

După Australian Open, Jaqueline Cristian va deveni prima rachetă a României. În urma succesului în fața Luciei Bronzetti, Cristian se află pe locul 60 în clasamentul WTA Live. Mândră de această realizare, Jaqueline este de părere că putem vorbi în acest moment despre o schimbare de generație în tenisul românesc, dar nu se gândește prea mult la această performanță: