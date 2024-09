Coco Gauff a renunţat la colaborarea cu renumitul ei antrenor, care i-a pregătit pe Agassi şi Murray! Mesajul americancei - Antena Sport

Coco Gauff, eliminată în optimi la US Open

Coco Gauff a fost eliminată în optimi de la US Open 2024. Deţinătoare a trofeului, Cori a fost învinsă în optimi, la ultimul Grand Slam al anului, de compatrioata ei, Emma Navarro.

Emma Navarro, locul 12 WTA, a trecut de Coco Gauff cu scorul 6-3, 4-6, 6-3.

„Am luptat foarte tare astăzi. În general, cred că am jucat la un nivel bun, pur și simplu nu am fost atentă cu serviciul meu, asta a fost marea diferență. Am tendința să aterizez foarte mult pe partea stângă la serviciu și este un lucru de care sunt conștientă, dar este greu în acest moment să corectez lucrurile.

Cred că uneori este mai mult o chestie emoțională, mentală, pentru că dacă aș ieși chiar acum pe terenul de antrenament, aș face 30 de servicii la rând corecte. Am mai păţit-o înainte, este un fel de obstacol mental pe care trebuie să-l depășesc când vine vorba de asta. Nu mai vreau să pierd astfel de jocuri în acest fel, asta e clar, nu mai vreau să păţesc aşa ceva vreodată”, a spus Coco Gauff, la conferinţa de presă.

Coco Gauff, de pe locul 2 pe locul 6 WTA

Belarusa Aryna Sabalenka a cucerit US Open 2024. A fost cel de al treilea turneu de Grand Slam cucerit de Sabalenka. Belarusa a mai câştigat Australian Open în 2023 şi 2024. Belarusa ocupă în prezent locul 2 mondial. Lider e poloneza Iga Swiatek. Swiatek are 5 turnee de Grand Slam. 4 dintre acestea au fost cucerite la Roland Garros. Poloneza a mai câştigat US Open, în 2022. Swiatek are 10.885 de puncte WTA. Sabalenka, aflată pe locul 2 mondial, are 8.716 puncte.

Coco Gauff are 4.983 de puncte WTA. Românca aflată pe cel mai bun loc în clasamentul WTA este Sorana Cîrstea. Ea are 953 de puncte şi ocupă poziţia 63 în clasament. Din păcate, Sorana Cîrstea nu va mai evolua în acest sezon. Cea mai bună rachetă a României a suferit o intervenţie chirurgicală. Jaqueline Cristian e pe locul 80 WTA. Ea a acumulat 858 de puncte. Ana Bogdan e şi ea în prima sută. Ea e pe locul 95, cu 772 de puncte.