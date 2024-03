"E prea mare pentru postarea aia" Simona Halep i-a răspuns Serenei Williams, după mesajul controversat al americancei! - Antena Sport

„Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată 4 ani de zile din cauza unui document venit din România. Și acum am emoții. A fost cel mai mare șoc din viața mea, că proba din București a fost făcută nerespectând regulamentul. Sângele meu a stat două ore și ceva la o temperatură greșită.

Proba de sânge a venit oricum în valori normale. Tribunalul a fost surprins, mai ales că eram în același oraș, la câteva minute de laborator. Nu se poate întâmpla așa ceva la un nivel atât de înalt. Am fost dezamăgită și sunt foarte dezamăgită. Revenind la capitolul trădare, putem spune asta! De asta mă simțeam trădată. Nu cer să fiu favorizată niciodată, dar țin foarte mult să se respecte niște reguli. Să fiu testată așa cum trebuie. A fost dezamăgitor că nu s-a respectat acest lucru. Acolo, la sânge, cred că a fost ceva ciudat. Da, o spun!”, a declarat Simona Halep pentru sursa citată.

Simona Halep a anunţat care e primul turneu la care va juca! Fostul lider mondial va evolua la turneul de la Miami, acolo unde va primi un wild-card.

Simona Halep a primit dreptul de a reveni în competiţii după decizia TAS. TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni.

„Sunt încântată să vă anunț pe toți că mă voi întoarce în circuitul WTA în două săptămâni la @miamiopen! Mulțumesc turneului pentru că mi-a oferit această oportunitate și abia aștept să mă întorc pe teren și să joc. Ne vedem în curând!”, a scris pe Instagram dubla câştigătoare de Grand Slam.

Anterior, directorul turneului de la Miami, fostul jucător american de tenis James Blake, anunţa că Halep va primi un wild-card dacă doreşte să evolueze la Miami.