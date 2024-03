Simona Halep a vorbit despre proba de sânge care a ieşit pozitivă: "A fost făcută nerespectând regulamentul" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simona Halep a recunoscut că a suferit cel mai mare şoc atunci când a fost depistată pozitiv. În urma deciziei TAS, Halep se poate întoarce pe teren şi a şi anunţat că va evolua la turneul de la Miami.

Simona Halep a vorbit despre proba de sânge care a ieşit pozitivă: „A fost făcută nerespectând regulamentul”

„Acum să povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sângele. La Lausanne erau foarte multe ecrane în mijloc, direct în fața mea. Fratele meu era la două scaune de mine, avocații lângă mine. Apare documentul, iar fratele îmi spune că scrie în românește. Atunci am văzut steagul României și București. Nu înțelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată 4 ani de zile din cauza unui document venit din România. Și acum am emoții. A fost cel mai mare șoc din viața mea, că proba din București a fost făcută nerespectând regulamentul. Sângele meu a stat două ore și ceva la o temperatură greșită.