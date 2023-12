Irina Begu s-a retras de la Australian Open 2024! Anunţul de ultim moment făcut de româncă - Antena Sport

„Am mărit premiile pentru fiecare tur de la Australian Open. Cele mai mari creşteri au fost la premiile din primele tururi în probele de simplu şi dublu”, a anunţat Craig Tiley, directorul Australian Open.

Proba de simplu masculin şi feminin

Câştigători – 1,93 milioane de euro

Finalişti – 1,05 milioane de euro

Semifinalişti – 608.000 de euro

Sfertfinalişti – 368.000 de euro

Optimi de finală – 230.000 de euro

Turul 3 – 156.000 de euro

Turul 2 – 110.000 de euro

Turul 1 – 73.000 de euro

Calificări în proba de simplu masculin şi feminin

Turul 3 – 39.000 de euro

Turul 2 – 27.000 de euro

Turul 1 – 19.000 de euro

Cu toate acestea, turneul de la Melbourne nu depăşeşte premiile de la US Open 2023. La ediţia din acest an de la New York, organizatorii au pus la bătaie 65 de milioane de dolari americani (58,6 milioane de euro).