Jannik Sinner şi Taylor Fritz s-au calificat în semifinale la Turneul Campionilor - Antena Sport

„Sinner este agil, intuitiv, poate vedea jocul în avans. Îmi amintește de Martina Hingis: ea înțelegea totul înainte de a se întâmpla. Desigur, când am câștigat ATP Finals în 1973 mi-au dat 15 mii de dolari, iar Jannik a încasat 6 milioane în Arabia. Mă consolez gândindu-mă că a fost un demonstrativ: nu contează! Sinner are cap de lider, dar eu mă distram mai mult. Am făcut multe prostii… la unele încă mai râd”, a declarat Ilie Năstase, potrivit corriere.it.