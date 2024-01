Jaqueline Cristian, eliminată dramatic în primul tur la turneul de la Auckland - Antena Sport

Reclamă

Pentru prezenţa în primul tur, Ana Bogdan a primit 12.200 de dolari şi un punct WTA. Tot la Brisbane, Sorana Cîrstea, locul 26 mondial şi favorită 10, este direct calificată în turul doi.

Mesajul postat de Simona Halep, la finalul unui an 2023 chinuitor! „Am puterea să spun asta”

Mesajul postat de Simona Halep, la finalul unui an 2023 chinuitor, are legătură directă cu suspendarea primită din partea ITIA, care a ţinut-o departe de circuitul profesionist de tenis pe întreaga durată a anului.

Lucrurile se pot schimba pentru dubla câştigătoare de Grand Slam, al cărei caz va fi judecat la TAS, între 7 şi 9 februarie. Halep speră la o diminuare a pedepsei de 4 ani primită de la ITIA. Mesajul postat pe 31 decembrie e unul plin de speranţă pentru marea noastră campioană.

”Am puterea să spun: Mulțumesc 2023! Totul se întâmplă cu un motiv și se întâmplă pentru tine, nu ți se întâmplă ție. 2024, abia aștept să te întâlnesc”, sunt cuvintele Simonei Halep, într-o postare pe Instagram.

Sportiva de 32 de ani nu a mai jucat tenis de pe 29 august, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a acestui an.

Simona Halep nu se dă bătută La jumătatea lunii decembrie, Simona Halep a acordat un nou interviu în presa din Franţa şi a anunţat că va face tot posibilul pentru a îşi încheia cariera pe teren, indiferent de verdictul dat de TAS. „Prefer să nu iau în considerare scenariul extrem, cel rău. Ar fi un dezastru. Mai ales pentru că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot știi ce se va întâmpla peste trei ani, cum se va schimba corpul meu. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă. Un lucru e cert, aleg cum îmi termin cariera și nu vreau să se termine altundeva decât pe teren. Cred că, având în vedere munca pe care am depus-o în toți acești ani, merit asta”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat francezilor de la parismatch.com. 2023, un an teribil pentru Simona Halep „2022 norii tăi au fost grei, 2023 arată-mi soarele, te rog”, a fost mesajul Simonei Halep la finalul anului 2022. În acel an, Simona a fost depistată pozitiv şi a divorţat de Toni Iuruc. Dar, pentru româncă, nici 2023 nu a fost mai bun din punct de vedere sportiv, după ce a fost suspendată patru ani pentru dopaj. În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat. Şi ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, la 19 mai în acest an apare o nouă acuzaţie: încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”. Acuzaţia suplimentară, constând în neregulile din paşaportul biologic, s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al Simonei Halep de către un grup independent de experţi ABP. Această acuzaţie este separată şi în plus faţă de cea legată de Roxadustat, din august 2022, care a atras suspendarea provizorie iniţială a Simonei Halep. Reclamă

La sfârşitul lunii iunie, ea a fost audiată la Londra în acest caz de dopaj, ea prezentându-şi argumentele timp de două zile.