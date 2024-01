Novak Djokovic, mesaj pentru rivali, după calificarea în sferturi, la Australian Open 2024: "Flacăra încă arde în mine" - Antena Sport

Reclamă

Nu cred că am fost de multe ori în această situaţie, câştigând primele două seturi cu 6-0, 6-0. Cred că la unul dintre primele mele meciuri de la Roland Garros, poate chiar primul, am jucat cu Robby Ginepri şi am condus cu 6-0, 6-0, 3-0 (în primul tur în 2005, înainte de a câştiga setul al treilea cu 6-3).

Astăzi, a fost multă tensiune în setul al treilea, publicul a vrut să se implice în meci şi ca Adrian să câştige un game. Aproape că am simţit că era un lucru bun să cedez un game pentru a mă putea concentra din nou. Evident, a fost dificil pentru el, dar şi pentru mine, să nu mă gândesc la „triple bagel” (n.r. – când un jucător câştigă un meci în trei seturi cu 6-0).

În general, cred că am jucat foarte bine, mai ales în primele două seturi. Adrian este întotdeauna un adversar dificil; este un jucător ca nimeni altul. Cu el este un fel de joc de-a şoarecele şi pisica. Are talent şi te pune în situaţii foarte inconfortabile pe teren, făcându-te să munceşti. Dar am fost foarte bine pregătit pentru asta şi mi-am executat planul la perfecţie”, a spus Djokovic.

În 2006, la Roland Garros, sârbul a atins primul său sfert de finală. Iar în 19 sezoane consecutive, a ajuns în această fază a competiţiei cel puţin o dată pe an.

