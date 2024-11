Reacţia WTA după ce Iga Swiatek a fost depistată pozitiv cu trimetazidină! - Antena Sport

„Bună tuturor. Vreau să discut despre un subiect dificil, unul despre care nu am fost capabilă să discut în ultimele două luni și jumătate. Într-un final, sper ca acest video să explice tot. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine recent.

Pe 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping, prelevat pe 12 august, adică înainte de turneul de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost o lovitură pentru mine. Am fost șocată și întreaga situație m-a făcut anxioasă. La început nu am putut înțelege cum e posibil și de unde vine.

„Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA”

Testul a arătat o doză mică de trimetazidină, o substanță de care nu am mai auzit anterior. Cred că nici nu știam că există, nu am folosit-o niciodată și cred că nici cei din jurul meu. Așa că am un sentiment de incorectitudine și ultimele săptămâni au fost haotice. Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA.

Concentrația, care e extrem de mică, a arătat că un supliment a fost contaminat, sau unele medicamente pe care le-am luat au conținut această substanță. De aceea ne-am concentrat pe a testa toate suplimentele nutriționale și medicamentele pe care le iau. Testele au arătat că melatonina pe care o iau de mult timp, lotul de medicamente pe care îl aveam la mine înainte de turneul de la Cincinnati a fost contaminat în timpul producției.

Am fost șocată să aud asta, dar totul s-a clarificat, iar localizarea sursei e cheia în aceste cazuri”, a transmis Iga Swiatek, într-un clip video postat pe InstaStory.

Swiatek a pledat vinovată în acest caz, obţinând astfel o pedeapsă redusă. ITIA a explicat că substanţa s-a regăsit în corpul jucătoarei poloneze după ce aceasta a consumat din greşeală un produs.