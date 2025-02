Stere Halep, prima reacţie după ce Simona Halep s-a retras din tenis: "Decizia nu se mai întoarce! I s-au îndeplinit toate visurile" - Antena Sport

Stere Halep, prima reac'ie după ce Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis / Observatornews Stere Halep a avut o primă reacţie după ce Simona Halep a anunţat că s-a retras din tenis. Tatăl Simonei Halep a explicat şi motivele pentru care Simona a decis să se retragă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Simona Halep s-a retras din tenis la Transylvania Open, după ce a pierdut în primul tur. Stere Halep a spus că Simona, dacă ar fi continuat, era nevoită să joace la multe turnee mici. Stere Halep, prima reacţie după ce Simona Halep s-a retras din tenis „Emoțiile sunt atât de mari încât nu se pot exprima în cuvinte. A venit și momentul acesta pentru Simona ca și ea să își ia la revedere. Orice început are și un sfârșit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a ieșit sănătoasă și i s-au îndeplinit toate visurile.

Nu, decizia nu se mai poate întoarce. Simona, ca să intre iar în circuit, ar trebui ca la turnee de 250.000 de dolari să joace calificări, ceea ce nu permitem. Simona nu își permite ceva. Ea a decis să se retragă așa cum a început, cu mare bucurie. Cu mare bucurie a închis și această carieră de mare succes.

Simona a fost un simbol al României și al românilor. Pe toate arenele din lume au fost românii aproape de Simona și au susținut-o. Este incredibil! Sunt multe de spus…", a spus Stere Halep.

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis. Anunţul a fost făcut după înfrângerea din primul tur de la Transylvania Open.

„E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil. Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajung[ în vîrf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi aveţi încredere în voi, luotaţi, munciţi, pentru că merită”, a declarat Halep pe teren, după meciul cu Lucia Bronzetti.

