Un jucător s-a prăbuşit pe teren la Miami, în ziua decesului iubitului Arynei Sabalenka! Momente şocante la turneul american - Antena Sport

Reclamă

După ce a fost postat pe reţelele de socializare primul filmuleţ cu leşinul lui Arthur Cazaux, mai multe persoane l-au criticat pe Harold Mayot. Considerat prea rece şi neinteresat de leşinul adversarului său, tânărul de 22 de ani a fost criticat pentru că nu l-a verificat pe Arthur Cazaux.

Criticile au fost atât de puternice încât utilizatorul care a postat primul filmuleţ a postat un al doilea pentru a confirma că Harold Mayot nu a rămas insensibil şi s-a interesat de starea de sănătate a compatriotului său.

Reclamă

„Nu mai creaţi o controversă falsă pentru nimic. Nu se simţea bine de câteva meciuri şi începuse să aibă crampe. Nu l-am văzut căzând şi am crezut că s-a întins pentru că avea crampe. Când mi-am dat seama că era grav, m-am dus imediat să-l văd şi am fost foarte îngrijorat”, a declarat jucătorul aflat pe locul 141 mondial.

„Am făcut tot ce am putut pentru a-l ajuta. Nu există decât prietenie şi complicitate între noi şi aşa a fost întotdeauna. Îi doresc o recuperare bună şi toate cele bune”, a mai spus Mayot.

So much confusion, here’s the full sequence of how it went, Arthur had already asked for the physio at the changeover as he wasn’t feeling well, he had cramps as you can see from the point before the fainting.. Harold, as he reported, thought it was just cramps indeed.. pic.twitter.com/HdO4GT8jSW

— 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 19, 2024

Reclamă 4 / 0/3

Iubitul Arynei Sabalenka a încetat din viaţă tot luni, la 42 de ani Jurnaliştii din Spania au anunţat care a fost cauza morţii iubitului Arynei Sabalenka! Konstantin Koltsov a decedat subit la 42 de ani în cursul zilei de luni. Este de aşteptat ca Aryna Sabalenka să îşi anunţe retragerea la turneul de la Miami, după ce iubitul ei a încetat din viaţă. Sabalenka era pe tablou cu Simona Halep la Miami. Jucătoarea din Belarus ar fi urmat să o întâlnească pe Simona Halep în turul 2, în cazul în care românca ar fi trecut de Paula Badosa. Potrivit mundodeportivo.com, cauza morții a fost un cheag de sânge care s-a format în jurul unui organ vital. Telegraf.News, o publicaţie din Belarus, notează că respectivul cheag de sânge, care s-a format într-o altă parte a corpului, a ajuns la creier. Konstantiv Koltsov a suferit o embolie şi a decedat din pricina unui accident vascular cerebral, mai informează Telegraf.News. Konstantin Koltsov a murit cu o lună înainte de a împlini 43 de ani. El avea trei copii, dintr-o relaţie anterioară. Aryna şi Konstantin Koltsov erau împreună din 2021. „Probabil că voi fi o mamă vitregă bună”, spunea Aryna, în decembrie 2022. Konstantin s-a despărţit de fosta soţie, Yulia, în 2020. Suferinţă fără margini pentru Aryna Sabalenka! Tenismena şi-a pierdut tatăl şi iubitul la aceaşi vârstă, în condiţii similare! Suferinţă fără margini pentru Aryna Sabalenka! Iubitul dublei campioane de la Australian Open a încetat din viaţă în cursul zilei de luni, la Miami. El se afla acolo alături de Aryna Sabalenka, ce se pregătea să intre în competiţie la Miami. Reclamă

Pe 17 aprilie, iubitul Arynei Sabalenka ar fi împlinit 43 de ani. 43 de ani a fost vârsta la care a încetat din viaţă şi tatăl Arynei Sabalenka, şi el fost jucător de hochei. Şi moartea tatălui Arynei Sabalenka, din 2019, a survenit pe neaşteptate, producându-i un şoc sportivei.

„Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac”

„Mi-am pierdut tatăl în urmă cu 4 ani. Aveam amândoi un vis: ca înainte de a împlini eu 25 de ani să câştig câteva Grand Slam-uri.

Ei bine, desigur, a fost un moment în care chiar nu am crezut că voi câștiga într-o zi, mai ales acele perioade în care am executat greșeli duble și nu mi-am putut repara serviciul. Au fost o mulțime de suișuri și coborâșuri. Dar, ştiţi, pur și simplu nu am putut renunţa.

Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac. Trebuie doar să continui să lupt pentru visul meu și să mă asigur că, dacă reuşesc ceva, vreau să cred că tatăl meu mă urmărește și este foarte mândru de mine. Așa că nu m-am putut opri pentru familia mea. Bineînțeles că există un moment în care te gândeşti că poate nu vei reuşi niciodată. Dar trebuie doar să muncești din greu și să încerci. Vei vedea la sfârșit dacă a fost să fie pentru tine sau nu”, declara Aryna Sabalenka, într-un interviu după un meci, potrivit The Tennis Letter.

O va învinge Simona Halep pe Paula Badosa, în primul tur de la Miami? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...