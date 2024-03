Care a fost cauza morţii iubitului Arynei Sabalenka! Tenismena aflată pe tablou cu Halep la Miami e în doliu după decesul subit - Antena Sport

Reclamă

Konstantin Koltsov a murit cu o lună înainte de a împlini 43 de ani. El avea trei copii, dintr-o relaţie anterioară.

Aryna şi Konstantin Koltsov erau împreună din 2021. „Probabil că voi fi o mamă vitregă bună”, spunea Aryna, în decembrie 2022. Konstantin s-a despărţit de fosta soţie, Yulia, în 2020.

Reclamă

„Nu merita asta” Mesaje de susţinere pentru Aryna Sabalenka, după ce iubitul ei a murit subit, înainte de a împlini 43 de ani!

Pe reţelele sociale au apărut numeroase mesaje de susţinere pentru Aryna Sabalenka, după ce iubitul ei a murit la numai 42 de ani.

Konstantin Koltsov a încetat din viaţă în cursul zilei de luni. Echipa de hochei pe care acesta o antrena a confirmat decesul acestuia. Cauza morţii iubitului Arynei Sabalenka nu a fost încă dezvăluită.

Pe reţeaua X, fostul Twitter, fanii i-au transmis condoleanţe Arynei Sabalenka. Ei au remarcat ce lovitură a primit acum dubla campioană de la Australian Open, la doar 5 ani după ce îşi pierdea tatăl în circumstanţe similare.

Reclamă 4 / 0/3

„Mă doare inima pentru Aryna. Fiind o persoană care și-a pierdut un părinte și, ulterior, pe cineva drag mie, la doi ani distanță, este un lucru îngrozitor peste care să treci”, a scris cineva. „Condoleanţe pentru Sabalenka! Nu merita deloc asta! Tatăl ei şi acum prietenul ei, e teribil pentru ea”, a fost un alt mesaj postat de un utilizator. „E îngrozitor! Este o persoană minunată, nici nu-mi pot imagina prin cât de multă durere trece”, „Îi trimit toată dragostea mea Arynei”, „Este o persoană atât de dulce și nu merita să treacă prin atât de multă durere la o vârstă atât de fragedă. O veste sfâșietoare pentru familia Arynei și cea a lui Konstantin. Sper să se odihnească în pace”, „Îmi pare rău atât de rău pentru tine, Aryna. Eşti o persoană minunată. Te-am văzut anul trecut în Miami. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă”, au fost alte mesaje de susţinere pentru Aryna Sabalenka. Suferinţă fără margini pentru Aryna Sabalenka! Tenismena şi-a pierdut tatăl şi iubitul la aceaşi vârstă, în condiţii similare! Suferinţă fără margini pentru Aryna Sabalenka! Iubitul dublei campioane de la Australian Open a încetat din viaţă în cursul zilei de luni, la Miami. El se afla acolo alături de Aryna Sabalenka, ce se pregătea să intre în competiţie la Miami. Pe 17 aprilie, iubitul Arynei Sabalenka ar fi împlinit 43 de ani. 43 de ani a fost vârsta la care a încetat din viaţă şi tatăl Arynei Sabalenka, şi el fost jucător de hochei. Şi moartea tatălui Arynei Sabalenka, din 2019, a survenit pe neaşteptate, producându-i un şoc sportivei. „Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac” „Mi-am pierdut tatăl în urmă cu 4 ani. Aveam amândoi un vis: ca înainte de a împlini eu 25 de ani să câştig câteva Grand Slam-uri. Reclamă

Ei bine, desigur, a fost un moment în care chiar nu am crezut că voi câștiga într-o zi, mai ales acele perioade în care am executat greșeli duble și nu mi-am putut repara serviciul. Au fost o mulțime de suișuri și coborâșuri. Dar, ştiţi, pur și simplu nu am putut renunţa.

Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac. Trebuie doar să continui să lupt pentru visul meu și să mă asigur că, dacă reuşesc ceva, vreau să cred că tatăl meu mă urmărește și este foarte mândru de mine. Așa că nu m-am putut opri pentru familia mea. Bineînțeles că există un moment în care te gândeşti că poate nu vei reuşi niciodată. Dar trebuie doar să muncești din greu și să încerci. Vei vedea la sfârșit dacă a fost să fie pentru tine sau nu”, declara Aryna Sabalenka, într-un interviu după un meci, potrivit The Tennis Letter.

Cine era Konstantin Koltsov, iubitul Arynei Sabalenka

Konstantin Koltsov, care a murit la doar 42 de ani, era antrenorul echipei de hochei Salavat Yulaev. Koltsov a fost jucător de hochei înainte de a deveni antrenor.

La un moment dat, a fost căpitanul echipei naţionale a Belarusului. Alături de Belarus, a participat la Jocurile Olimpice din 2002 şi 2010.

Clubul Salavat Yulaev a confirmat marţi decesul lui Konstantin Koltsov.

„Cu profundă durere vă informăm că antrenorul lui Salavat Yulaev, Konstantin Koltsov, a încetat din viață”, a transmis clubul de hochei Salavat Yulaev, într-un comunicat.

„A fost o persoană puternică și veselă, a fost iubit și respectat de jucători, colegi și fani. Konstantin Evgenievici şi-a scris numele pentru totdeauna în istoria clubului nostru. Să se odihnească în pace”, a mai transmis Salavat Yulaev.

O va învinge Simona Halep pe Paula Badosa, în primul tur de la Miami? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...