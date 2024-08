Gabriela Ruse, eliminare dramatică de la US Open 2024! Paula Badosa a câştigat meciul după ce a salvat o minge de meci - Antena Sport

Gabriela Ruse, eliminare dramatică de la US Open 2024! Paula Badosa a câştigat meciul după ce a salvat o minge de meci Gabriela Ruse, în timpul meciului cu Paula Badosa de la US Open 2024 / Profimedia Gabriela Ruse a suferit o eliminare dramatică de la US Open 2024. Românca a avut parte de cel mai bun turneu al carierei la New York, ajunâng în premieră în turul al treilea de pe tabloul de simplu al unui turneu major. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Din nefericire pentru Ruse, parcursul de la Flushing Meadows a fost încheiat de Paula Badosa, care s-a impus cu 4-6, 6-1, 7-6(8), după 2 ore şi 35 de minute de joc. Gabriela Ruse, eliminare dramatică de la US Open 2024! Paula Badosa a câştigat meciul după ce a salvat o minge de meci Gabriela Ruse a început perfect meciul de pe arena Louis Armstrong. Românca a făcut break-ul fără să piardă vreun punct, dar nu a putut să îşi consolideze avantajul. Badosa a făcut rebreak-ul, dar a cedat pentru a doua oară în trei game-uri. După ce jucătoarea din Spania a restabilit echilibrul pentru a doua oară, la 3-3, Ruse a reuşit să îşi treacă în cont primul set cu 6-4. Ea a făcut break-ul la 4-4, după care şi-a făcut serviciul. În setul secund, Paula Badosa a venit cu o replică foarte bună pentru jucătoarea din România. Fostul număr 2 WTA a avut nevoie de două break-uri în setul secund pentru a se impune cu 6-1 şi pentru a trimie meciul în decisiv. Setul decisiv a început echilibrat, iar prima jucătoare care a făcut break-ul a fost Paula Badosa. Gabriela Ruse a răspuns foarte bine un game mai târziu, punând presiune pe Badosa încă din momentul în care a ajuns la 5-4. Românca a avut minge de meci pe servicul jucătoarei din Spania. Badosa a salvat mingea respectivă, iar în game-ul imediat următor a făcut break-ul. Servind pentru meci, Badosa a cedat pe propriul serviciu, iar Ruse a trimis decisivul la tiebreak. Acolo, jucătoarea din Spania s-a impus cu 10-8. Reclamă

Pentru un loc în sferturile de finală de la Flushing Meadows, Paula Badosa va juca împotriva câştigătoarei dintre Victoria Azarenka (20 WTA) şi Yafan Wang (80 WTA).

Reacţia lui Carlos Alcaraz, după eliminarea surprinzătoare de la US Open

Reacţia lui Carlos Alcaraz, după eliminarea surprinzătoare de la US Open a venit. Numărul 3 mondial, victima unei eliminări surpriză în turul secund la US Open, joi la New York, a afirmat că nu a fost „suficient de puternic mental”, după ce a cedat în faţa olandezului Botic van de Zandschulp, cu 6-1, 7-5, 6-4, informează AFP.

„Nu sunt suficient de puternic mental, nu am ştiut să răspund la anumite probleme. Dar vreau să subliniez că el a jucat foarte bine. Mă aşteptam ca el să-mi ‘ofere’ mai multe puncte gratuite, iar asta m-a perturbat. Nu am ştiut să-mi cresc nivelul. Am rămas la acelaşi nivel pe tot parcursul meciului, dar nu a fost suficient pentru a-mi oferi o şansă să revin. Am făcut multe greşeli”, a spus Alcaraz.

„Poate şi calendarul competiţional este prea încărcat. Am jucat multe meciuri în ultima vreme la Roland-Garros, Wimbledon, Jocurile Olimpice şi poate nu am avut atât de multă energie pe cât îmi imaginam. Dar nu vreau să folosesc asta ca o scuză. Cred doar că am nevoie de mai multă odihnă înaintea marilor turnee şi voi reflecta la asta”, a spus el.

