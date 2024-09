Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele US Open 2024! Performanţă incredibilă a numărului 1 ATP după victoria cu Medvedev - Antena Sport

Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele US Open 2024! Numărul 1 ATP a ajuns în careul de aşi de la New York după victoria în faţa lui Daniil Medvedev, campionul din 2021, scor 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, după 2 ore şi 41 de minute de joc, într-o reeditare a finalei de la Australian Open din acest an.