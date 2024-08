Novak Djokovic, victorie fără emoții în primul tur de la US Open! Campionul olimpic l-a învins pe Radu Albot, în 3 seturi - Antena Sport

Novak Djokovic a reușit o victorie fără emoții în primul tur de la US Open! Tenismanul sârb, numărul doi mondial şi deţinătorul trofeului, a debutat cu dreptul la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, impunându-se cu 6-2, 6-2, 6-4 în faţa moldoveanului Radu Albot (locul 138 ATP), luni la New York.