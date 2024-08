"A fost o chestiune de bani?" Novak Djokovic a reacţionat, după ce Jannik Sinner a scăpat de suspendarea pentru dopaj - Antena Sport

„Este clar că nu este o situație ideală pentru mine înaintea unui Grand Slam. În mintea mea am știut întotdeauna că nu am făcut nimic rău. Am trăit câteva luni cu această problemă, dar mi-am amintit mereu că nu am făcut nimic greșit.

Fiecare jucător testat pozitiv trebuie să parcurgă aceeași pași. Nu există scurtături sau tratament preferențial. Înțeleg frustrarea altor jucători, dar poate motivul pentru care au fost suspendați este că nu știau exact cum a pătruns substanța în corpul lor. Eu am știut imediat și am fost conștient de ce s-a întâmplat.

Oricine mă cunoaște știe că nu aș fi încălcat niciodată regulile. A fost o perioadă foarte grea pentru mine și echipa mea. Acum știu cine este prietenul meu și cine nu, pentru că prietenii mei nu ar face niciodată așa ceva. Reputația mea nu este ceva pe care să-l pot controla, voi vedea în continuare cum vor decurge lucrurile”, a declarat Jannik Sinner, conform puntodebreak.com.