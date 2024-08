Stefanos Tsitsipas, eliminat încă din primul tur de la US Open 2024! Un nou turneu ratat pentru grec la New York - Antena Sport

Stefanos Tsitsipas, eliminat încă din primul tur de la US Open 2024! Un nou turneu ratat pentru grec la New York

Stefanos Tsitsipas, eliminat încă din primul tur de la US Open 2024! Un nou turneu ratat pentru grec la New York Stefanos Tsitsipas, în timpul meciului cu Thanasi Kokkinakis din primul tur de la US Open 2024 / Profimedia Stefanos Tsitsipas a fost eliminat încă din primul tur de la US Open 2024 de Thanasi Kokkinakis. Ocupantul numărului 11 ATP în acest moment, grecul a avut parte, din nou, de o aventură foarte scurtă la Flushing Meadows. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Australianul Thanasi Kokkinakis, ocupantul locului 86 ATP, s-a calificat în turul secund după un meci de aproape patru ore. El s-a impus în faţa grecului cu 7-6(5), 4-6, 6-3, 7-5, după 3 ore şi 55 de minute. Stefanos Tsitsipas, eliminat încă din primul tur de la US Open 2024! Un nou turneu ratat pentru grec la New York Kokkinakis a început perfect meciul, cu un break, dar grecul a reuşit să restabilească egalitatea la 4 şi să trimită setul la tiebreak. Acolo, australianul nu a ratat startul şi s-a distanţat rapid la 4-0 şi 6-1. După ce Tsitsipas a salvat patru mingi de set, Kokkinakis şi-a trecut în cele din urmă primul set în cont. Setul secund a început cu două break-uri, după care Tsitsipas a reuşit să rupă echilibrul la 4-4. În cele din urmă a restabilit egalitatea după ce a câştigat setul cu 6-4. În seturile 3 şi 4, Thanasi Kokkinakis a reuşit să se impună în momentele importante, reşind să câştige câte un game pe serviciul adversarului. În ambele dăţi, game-ul imediat următor i-a adus setul şi, în cele din urmă, victoria. Reclamă

Reclamă

WHAT AN EFFORT!

Thanasi Kokkinakis scores the upset of Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/JRbNGxmzCM

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Aceasta a fost doar a doua confruntare dintre cei doi. Prima a avut loc în 2021, la Australian Open, atunci când Tsitsipas s-a impus în cinci seturi.

Pentru Tsitsipas, turneul de la US Open rămâne cel mai slab turneu de Grand Slam al său. În cele şapte prezenţe, grecul nu a reuşit niciodată să treacă de turul al treilea, în care a ajuns în 2020 şi 2021. Nici Thanasi Kokkinakis nu are un parcurs mai bun la Flushing Meadows. Este doar a doua oară când australianul ajunge în turul secund la New York. El a mai reuşit acest lucru în 2019.

Reclamă

Pentru un loc în turul 3, Thanasi Kokkinakis îl va întâlni pe portughezul Nuno Borges, locul 34 ATP. El l-a învins în turul inaugural pe argentinianul Federico Coria, locul 79 ATP, scor 6-2, 6-4, 6-1, după o oră şi 42 de minute de joc. O nouă surpriză la US Open 2024! Semifinalistul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur de la New York A avut loc o nouă surpriză la US Open 2024! După ce Holger Rune a fost eliminat încă din turul inaugural, în prima zi de concurs de la Flushing Meadows, a doua zi a turneului de la New York a venit cu o nouă surpriză. Felix Auger-Aliassime, semifinalist la US Open în 2021 şi ocupantul locului 19 în clasamentul ATP, a fost eliminat încă din primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului. Canadianul l-a întâlnit în turul inaugural de la Flushing Meadows pe cehul Jakub Mensik, jucător care ocupă în acest moment locul 65 în ierarhia ATP, la numai 18 ani. Chiar dacă Felix Auger-Aliassime pornea ca favorit în duelul de la US Open, Mensik a reuşit să producă surpriza. El s-a impus cu 6-2, 6-4, 6-2, după 2 ore şi 8 minute de joc. Canadianul a reuşit break-ul încă din primul game al partidei, dar nu i-a mai reuşit nimic de atunci. Cehul a controlat partida de la un capăt la altul şi se pregăteşte de meciul din turul secund. US Open este un turneu care este pe placul lui Mensik, în condiţiile în care anul trecut a ajuns până în turul 3 la New York, la prima participare la un turneu de Grand Slam. De atunci, el a mai participat doar la Australian Open şi la Wimbledon. Doar la Melbourne a mai reuşit să treacă un tur, în timp ce la Londra a fost eliminat încă din primul meci.

Reclamă