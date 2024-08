O nouă surpriză la US Open 2024! Semifinalistul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur de la New York - Antena Sport

O nouă surpriză la US Open 2024! Semifinalistul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur de la New York

O nouă surpriză la US Open 2024! Semifinalistul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur de la New York Jakub Mensik, după victoria în faţa lui Felix Auger-Aliassime din primul tur de la US Open / Profimedia A avut loc o nouă surpriză la US Open 2024! După ce Holger Rune a fost eliminat încă din turul inaugural, în prima zi de concurs de la Flushing Meadows, a doua zi a turneului de la New York a venit cu o nouă surpriză. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Felix Auger-Aliassime, semifinalist la US Open în 2021 şi ocupantul locului 19 în clasamentul ATP, a fost eliminat încă din primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului. O nouă surpriză la US Open 2024! Semifinalistul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur de la New York Canadianul l-a întâlnit în turul inaugural de la Flushing Meadows pe cehul Jakub Mensik, jucător care ocupă în acest moment locul 65 în ierarhia ATP, la numai 18 ani. Chiar dacă Felix Auger-Aliassime pornea ca favorit în duelul de la US Open, Mensik a reuşit să producă surpriza. El s-a impus cu 6-2, 6-4, 6-2, după 2 ore şi 8 minute de joc. Still only 18 years old 🌟

Teenage talent Jakub Mensik convincingly beats 19th seed Felix Auger-Aliassime 6-2 6-4 6-2 at the #USOpen pic.twitter.com/F2RATBXreu

Canadianul a reuşit break-ul încă din primul game al partidei, dar nu i-a mai reuşit nimic de atunci. Cehul a controlat partida de la un capăt la altul şi se pregăteşte de meciul din turul secund.

US Open este un turneu care este pe placul lui Mensik, în condiţiile în care anul trecut a ajuns până în turul 3 la New York, la prima participare la un turneu de Grand Slam. De atunci, el a mai participat doar la Australian Open şi la Wimbledon. Doar la Melbourne a mai reuşit să treacă un tur, în timp ce la Londra a fost eliminat încă din primul meci.

Novak Djokovic, victorie fără emoții în primul tur de la US Open!

Novak Djokovic a reușit o victorie fără emoții în primul tur de la US Open! Tenismanul sârb, numărul doi mondial şi deţinătorul trofeului, a debutat cu dreptul la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open, impunându-se cu 6-2, 6-2, 6-4 în faţa moldoveanului Radu Albot (locul 138 ATP), luni la New York.

Djokovic (37 de ani), campion olimpic la simplu, luna aceasta la Paris, a avut nevoie de două ore şi şase minute pentru a-l învinge pe Albot, ocupantul locului 183 în clasamentul ATP. Sârbul, care luptă pentru al 100-lea său trofeu în circuitul profesionist, îl va înfrunta în turul următor pe compatriotul său Laslo Djere, care a trecut în patru seturi, 6-1, 6-7 (7/9), 6-4, 6-2, de germanul Jan-Lennard Struff în meciul de debut, notează agerpres.ro. Novak Djokovic a obţinut luni a 89-a victorie din cariera sa la Flushing Meadows, egalându-l astfel pe fostul său rival elveţian Roger Federer. Cei doi sunt depăşiţi doar de legendarul tenisman american Jimmy Connors, care a obţinut 98 de victorii la US Open.

