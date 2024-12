"Oamenii slabi sunt răzbunători!" Simona Halep nu s-a mai putut abţine, după ce a aflat toate numele de pe "lista neagră" - Antena Sport

În noul clasament WTA, Simona Halep a urcat două locuri şi a ajuns pe poziţia a 877-a, cu 27 de puncte.

Simona Halep, discurs manifest după calvarul suspendării

Simona Halep a avut un discurs manifest, oferind mai multe detalii despre calvarul prin care a trecut, în perioada în care a fost suspendată pentru dopaj. Fostul lider WTA a oferit declaraţii şi despre cazurile în care au fost implicaţi Jannik Sinner şi Iga Swiatek, ambii suspendaţi pentru o scurtă perioadă de timp, după ce au fost depistaţi cu o substanţă interzisă.

Halep a declarat pentru Telegraph Sport că izbucnirea ei recentă de pe Instagram a venit după luni de anxietate şi nopţi nedormite.

„Am simţit că ei [ITIA] au fost nedrepţi cu mine înainte, dar acum este chiar mai mult. Am fost atât, atât de supărată şi atât de tristă când am văzut situaţia. Este pur şi simplu inacceptabil, din punctul meu de vedere. Da, iar nu pot să dorm. Mi-am pierdut somnul timp de doi ani în timpul procesului [de contestare a propriei interdicţii pentru dopaj]. Apoi mi-am revenit. Şi acum, după [ce s-a întâmplat], pentru câteva zile, da, l-am pierdut din nou. Toată gândirea negativă, gândurile negative, nu este uşor de gestionat.

(…) Am spus: „Dacă în cele din urmă credeţi că sunt vinovată, luaţi punctele înapoi şi toţi banii şi totul, dar lăsaţi-mă să joc”, pentru că voiam să păstrez ritmul. Am cerut asta de vreo două sau trei ori, dar acum [Sinner şi Swiatek] au putut juca. Jucătoarea – nu vreau să dau numele, ştiţi despre cine vorbesc – a avut o suspendare de trei săptămâni, apoi a jucat la două turnee, iar apoi a primit o nouă suspendare. Ce este asta? Adică, nu înţeleg. Aşa că simt că nu este corect.

Dezamăgirea cruntă suferită de Simona Halep

După ce am fost lăsată să joc, şi s-a decis doar o interdicţie de nouă luni, am cerut clasamentul pentru că acum îmi dau seama cât de dificil este să aştepţi un wild card. Trebuie să te gândeşti: ‘Cum ar trebui să mă antrenez? Cum să mă pregătesc? Deci toate astea sunt foarte obositoare. Am înţeles că consiliul jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut, şi nici WTA nu a fost de acord.

Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”, a declarat Simona Halep.