Patrick Mouratoglou, mesaj din opt cuvinte după retragerea Simonei Halep. Reacţia fostului antrenor al campioanei noastre - Antena Sport

Patrick Mouratoglou a transmis, pe contul său de Instagram, un mesaj din opt cuvinte după retragerea Simonei Halep. Fostul antrenor al constănţencei a reacţionat pe reţelele sociale. I-a transmis să fie mândră pentru performanţele remarcabile reuşite de-a lungul carierei.

Mouratoglou a fost învinovăţit de fanii Simonei Halep pentru cazul de dopaj care a ţinut-o pe româncă un an şi jumătate departe de terenul de tenis.

Patrick Mouratoglou, mesaj din opt cuvinte după retragerea Simonei Halep

Francezul a avut o scurtă reacţie la auzul veştii că Halep a renunţat la sportul în care a scris istorie.

”Poți doar să fii mândră de o așa carieră excepțională (You can be proud of an exceptional career)„, a scris Patrick Mouratoglou pe reţelele de socializare.