Ce a spus Simona Halep despre Patrick Mouratoglou, antrenorul care o pregătea când a fost depistată pozitiv: "Asta nu e adevărat" - Antena Sport

Wertheim: „Două titluri majore şi -„

Halep: „Şi TAS-ul”

Wertheim: „Şi un apel de succes.”

Halep: „Exact.”

2. Nu are resentimente faţă de fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou

În noiembrie anul trecut, într-o înregistrare video de pe Instagram, antrenorul lui Halep, Patrick Mouratoglou, a declarat că se simte responsabil pentru că i-a furnizat suplimentul de colagen presupus contaminat care, în opinia ei, a declanşat rezultatul pozitiv al testului. Dar, deşi ar fi uşor pentru Halep să îi atribuie vina lui Mouratoglou, ea a refuzat să facă acest pas.

„Categoric nu a fost o greşeală intenţionată sau cum să spun? Că a vrut să-mi facă ceva rău… Nu. Şi am auzit multe voci [spunând] că am fost manipulată de el. Asta nu este adevărat. A fost antrenorul meu şi întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care lucrez… . Aşa că eu chiar cred că, dacă nu ai încredere în echipa ta, nu poţi performa la nivelul tău maxim. Aşa că am avut încredere, lucrez cu academia lui, cu oamenii lui şi totul a fost în regulă. Deci nu a fost nimic din ceea ce mi-a oferit să iau ceva sau să-mi dea ceva. Nu, totul a fost clar în legătură cu dopajul, aşa că nu se poate spune că a făcut-o intenţionat”, a spus Simona Halep despre Patrick Mouratoglou.

3. Revenirea la tenis a fost o bucurie

Halep: „Am simţit atât de multă afecţiune la Miami. Când am călătorit cu mama mea, i-am spus că sunt foarte emoţionată de cum va fi, de cum vor reacţiona oamenii. Dar a fost uimitor. De asemenea, oamenii de la pază, cei care lucrează pentru turneu, jucătorii, antrenorii, toţi, m-au primit cu multă dragoste şi apreciere. A fost minunat să mă întorc şi m-am simţit uşurată. Am simţit din nou libertatea de a putea merge la turneu şi de a putea juca, de a mă antrena, de a avea aceeaşi rutină, vestiarul. Aşa că a fost o experienţă grozavă şi sunt foarte recunoscătoare că oamenii m-au primit atât de frumos.”