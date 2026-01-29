Jurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Înaintea meciului cu Metaloglobus, CFR s-a întărit cu un atacant sloven de naţională, Luka Zahovic. Este fiul lui Zlatko Zahovic, cel mai mare marcator din istoria Sloveniei

21:58
Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor”
21:49
Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă”
21:12
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce
21:10
FCSB – Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Campioana speră într-o minune. Echipele de start
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis
20:47
VideoJurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB
