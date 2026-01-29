Jurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj
Înaintea meciului cu Metaloglobus, CFR s-a întărit cu un atacant sloven de naţională, Luka Zahovic. Este fiul lui Zlatko Zahovic, cel mai mare marcator din istoria Sloveniei
