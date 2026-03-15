FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Mirel Rădoi în noul mandat

FCSB va debuta în play-out-ul Ligii 1 împotriva lui Metaloglobus. Partida din prima etapă se va desfăşura duminică, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe as.ro.
Duelul cu Metaloglobus va fi meciul de debut al lui Mirel Rădoi, în al doilea său mandat la FCSB. Înainte de partidă, campioana din ultimii doi ani e pe locul 2, cu 23 de puncte, la două lungimi de liderul UTA Arad.
FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi
De partea cealaltă, Metaloglobus are nevoie de puncte ca de aer, pentru a mai spera la evitarea retrogradării. Trupa lui Florin Bratu e pe ultima poziţie, cu doar 6 puncte, la 7 distanţă de primul loc care duce la barajul pentru menţinerea în Liga 1.
Pentru FCSB, obiectivul rămas este unul clar, accederea în Conference League, care poate veni doar dacă roş-albaştrii vor termina pe unul dintre primele două locuri în play-out.
Aceasta va fi cea de-a treia întâlnire directă în Liga 1 dintre cele două echipe, care şi-au împărţit victoriile în sezonul regulat. Metaloglobus s-a impus în tur, cu 2-1, fiind învinsă în retur, cu 1-4.
De notat şi că Metaloglobus este singura echipă care nu şi-a trecut în cont nicio victorie în deplasare, în acest sezon, reuşind să scoată doar două puncte din cele 15 meciuri disputate.
FCSB – Metaloglobus | Echipele probabile
- FCSB (4-4-2): M. Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Fl. Tănase, Olaru, J. Paulo, Cisotti – Miculescu, Bîrligea
- Metaloglobus (4-2-3-1): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava – Carvalho, Sabater – Ghimful, Purece, Zakir – Huiban
