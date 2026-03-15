FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Mirel Rădoi în noul mandat

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 13:24

FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Meciul de debut al lui Mirel Rădoi în noul mandat

FCSB va debuta în play-out-ul Ligii 1 împotriva lui Metaloglobus. Partida din prima etapă se va desfăşura duminică, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe as.ro.

Duelul cu Metaloglobus va fi meciul de debut al lui Mirel Rădoi, în al doilea său mandat la FCSB. Înainte de partidă, campioana din ultimii doi ani e pe locul 2, cu 23 de puncte, la două lungimi de liderul UTA Arad.

FCSB – Metaloglobus, meciul de debut al lui Mirel Rădoi

De partea cealaltă, Metaloglobus are nevoie de puncte ca de aer, pentru a mai spera la evitarea retrogradării. Trupa lui Florin Bratu e pe ultima poziţie, cu doar 6 puncte, la 7 distanţă de primul loc care duce la barajul pentru menţinerea în Liga 1.

Pentru FCSB, obiectivul rămas este unul clar, accederea în Conference League, care poate veni doar dacă roş-albaştrii vor termina pe unul dintre primele două locuri în play-out.

Aceasta va fi cea de-a treia întâlnire directă în Liga 1 dintre cele două echipe, care şi-au împărţit victoriile în sezonul regulat. Metaloglobus s-a impus în tur, cu 2-1, fiind învinsă în retur, cu 1-4.

De notat şi că Metaloglobus este singura echipă care nu şi-a trecut în cont nicio victorie în deplasare, în acest sezon, reuşind să scoată doar două puncte din cele 15 meciuri disputate.

FCSB – Metaloglobus | Echipele probabile

  • FCSB (4-4-2): M. Popa – Crețu, Duarte, Dawa, Radunovic – Fl. Tănase, Olaru, J. Paulo, Cisotti – Miculescu, Bîrligea
  • Metaloglobus (4-2-3-1): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava – Carvalho, Sabater – Ghimful, Purece, Zakir – Huiban
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
Fanatik.ro
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
14:02

Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”
13:51

“Istvan Kovacs împarte punctele după bunul plac!” Încă un atac dur la adresa celui mai bun arbitru român
13:32

Cristi Borcea face praf Rapid, dar şi conducerea lui Dinamo: “E purceaua moartă în coteț”
13:20

VIDEO“Nu mi-am simțit mâinile și picioarele”. Momentul în care Fernando Alonso a dat drumul volanului în China
12:59

Mercedes, în continuare rachetă. Adrian Georgescu, analiză după Marele Premiu al Chinei
12:49

“Silă! Asta simt! Şi ruşine!” Atac violent după derapajul rasist grotesc al anului în România. Se cer măsuri fără precedent
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB