Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 14:02

Victor Angelescu a vorbit a doua zi după derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo despre modul în care a decis Cătălin Cîrjan să celebreze reușita sa împotriva fostei sale echipe. Când mijlocașul a făcut 2-1 pentru formație alb-roșie, s-a îndreptat spre una dintre tribune și și-a pus ostentativ mâinile la urechi, ca și cum ar fi transmis cuiva “să vă aud acum”.

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide extrem de tensionate. Formația lui Zeljko Kopic a condus cu 1-0 și cu 2-1, însă giuleștenii au revenit de fiecare dată, iar Vulturar a marcat golul victoriei în minutul 85.

Victor Angelescu nu l-a iertat pe Cătălin Cîrjan pentru gestul său

Cătălin Cîrjan și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în derby, iar ce a ieșit în evidență a fost modul în care a celebrat prima sa reușită împotriva echipei pentru care a evoluat între 2023 și 2024. Dimineața următoare după derby, jucătorul de 23 de ani a fost taxat de Victor Angelescu, oficialul giuleștenilor acuzând modul în care atât mijlocașul, cât și Armstrong s-au bucurat la golurile lor.

Ulterior, președintele și acționarul minoritar a povestit cum s-a comportat Rapid în raport cu actualul jucător al lui Dinamo, motiv pentru care nu înțelege de ce Cîrjan a apelat la gestul respectiv. În finalul declarației sale, Angelescu a avut un verdict dur pentru mijlocaș, și anume că nu are cum să ajungă fotbalist de top cu o astfel de atitudine.

Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau în minutul 49 ce a făcut Cîrjan, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.

Chiar m-a șocat gestul lui Cîrjan. Foarte urât, din punctul meu de vedere. Am văzut și declarația, a încercat să o dea că nu a fost pentru domnul Șucu, a fost pentru alții. Care alții? Din vechea gardă mai suntem eu și domnul Șucu. Gestul putea să fie la adresa amândurora, la adresa domnului Șucu sau la a mea.

Noi ni l-am dorit foarte mult pe Cîrjan, inclusiv la ligile inferioare, înainte să plece la Arsenal. S-au făcut eforturi destul de mari să îl aducem împrumut de la Arsenal. Domnul Șucu l-a chemat acasă la dânsul, cu familia, a vorbit cu familia lui, a vorbit cu impresarul, i-a dat bani la semnătură. Cu toate că era un junior și nu jucase la seniori. A început titular primele meciuri.

Nu avea ce să aibă împotriva Rapidului. Suporterii l-au susținut, nu a fost huiduit pe Giulești când a plecat și s-a întors. Nu avea de ce să facă gestul ăsta, e copilăresc. Nu ai cum să ajungi fotbalist mare dacă faci asta. Asta denotă caracterul lui Cîrjan, să vedem dacă le va face așa și celor de la Dinamo când va pleca“, a spus președintele și acționarul minoritar al clubului din Giulești, potrivit fanatik.ro.

O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajatorO fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
În interviul acordat după meci în care a făcut praf arbitrajul, Cîrjan a vrut să clarifice faptul că gestul său nu era îndreptat pentru patronul Dan Șucu, așa cum se specula.

