Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”

Victor Angelescu a vorbit a doua zi după derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo despre modul în care a decis Cătălin Cîrjan să celebreze reușita sa împotriva fostei sale echipe. Când mijlocașul a făcut 2-1 pentru formație alb-roșie, s-a îndreptat spre una dintre tribune și și-a pus ostentativ mâinile la urechi, ca și cum ar fi transmis cuiva “să vă aud acum”.
Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide extrem de tensionate. Formația lui Zeljko Kopic a condus cu 1-0 și cu 2-1, însă giuleștenii au revenit de fiecare dată, iar Vulturar a marcat golul victoriei în minutul 85.
Victor Angelescu nu l-a iertat pe Cătălin Cîrjan pentru gestul său
Cătălin Cîrjan și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în derby, iar ce a ieșit în evidență a fost modul în care a celebrat prima sa reușită împotriva echipei pentru care a evoluat între 2023 și 2024. Dimineața următoare după derby, jucătorul de 23 de ani a fost taxat de Victor Angelescu, oficialul giuleștenilor acuzând modul în care atât mijlocașul, cât și Armstrong s-au bucurat la golurile lor.
Ulterior, președintele și acționarul minoritar a povestit cum s-a comportat Rapid în raport cu actualul jucător al lui Dinamo, motiv pentru care nu înțelege de ce Cîrjan a apelat la gestul respectiv. În finalul declarației sale, Angelescu a avut un verdict dur pentru mijlocaș, și anume că nu are cum să ajungă fotbalist de top cu o astfel de atitudine.
“Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau în minutul 49 ce a făcut Cîrjan, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.
Chiar m-a șocat gestul lui Cîrjan. Foarte urât, din punctul meu de vedere. Am văzut și declarația, a încercat să o dea că nu a fost pentru domnul Șucu, a fost pentru alții. Care alții? Din vechea gardă mai suntem eu și domnul Șucu. Gestul putea să fie la adresa amândurora, la adresa domnului Șucu sau la a mea.
Noi ni l-am dorit foarte mult pe Cîrjan, inclusiv la ligile inferioare, înainte să plece la Arsenal. S-au făcut eforturi destul de mari să îl aducem împrumut de la Arsenal. Domnul Șucu l-a chemat acasă la dânsul, cu familia, a vorbit cu familia lui, a vorbit cu impresarul, i-a dat bani la semnătură. Cu toate că era un junior și nu jucase la seniori. A început titular primele meciuri.
Nu avea ce să aibă împotriva Rapidului. Suporterii l-au susținut, nu a fost huiduit pe Giulești când a plecat și s-a întors. Nu avea de ce să facă gestul ăsta, e copilăresc. Nu ai cum să ajungi fotbalist mare dacă faci asta. Asta denotă caracterul lui Cîrjan, să vedem dacă le va face așa și celor de la Dinamo când va pleca“, a spus președintele și acționarul minoritar al clubului din Giulești, potrivit fanatik.ro.
În interviul acordat după meci în care a făcut praf arbitrajul, Cîrjan a vrut să clarifice faptul că gestul său nu era îndreptat pentru patronul Dan Șucu, așa cum se specula.
