Victor Angelescu, atac “cu talpa” la Cătălin Cîrjan după celebrarea sfidătoare din Rapid – Dinamo: “M-a șocat”

Victor Angelescu a vorbit a doua zi după derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo despre modul în care a decis Cătălin Cîrjan să celebreze reușita sa împotriva fostei sale echipe. Când mijlocașul a făcut 2-1 pentru formație alb-roșie, s-a îndreptat spre una dintre tribune și și-a pus ostentativ mâinile la urechi, ca și cum ar fi transmis cuiva “să vă aud acum”.

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide extrem de tensionate. Formația lui Zeljko Kopic a condus cu 1-0 și cu 2-1, însă giuleștenii au revenit de fiecare dată, iar Vulturar a marcat golul victoriei în minutul 85.

Victor Angelescu nu l-a iertat pe Cătălin Cîrjan pentru gestul său

Cătălin Cîrjan și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în derby, iar ce a ieșit în evidență a fost modul în care a celebrat prima sa reușită împotriva echipei pentru care a evoluat între 2023 și 2024. Dimineața următoare după derby, jucătorul de 23 de ani a fost taxat de Victor Angelescu, oficialul giuleștenilor acuzând modul în care atât mijlocașul, cât și Armstrong s-au bucurat la golurile lor.

Ulterior, președintele și acționarul minoritar a povestit cum s-a comportat Rapid în raport cu actualul jucător al lui Dinamo, motiv pentru care nu înțelege de ce Cîrjan a apelat la gestul respectiv. În finalul declarației sale, Angelescu a avut un verdict dur pentru mijlocaș, și anume că nu are cum să ajungă fotbalist de top cu o astfel de atitudine.

“Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau în minutul 49 ce a făcut Cîrjan, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.