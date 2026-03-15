"Istvan Kovacs împarte punctele după bunul plac!" Încă un atac dur la adresa celui mai bun arbitru român

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 13:51

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Sport Pictures

Ciprian Marica a ţinut şi el să critice arbitrajul după Rapid – Dinamo 3-2, meci în care Istvan Kovacs, la centru, şi Marius Popa, la VAR, au validat golul de 2-2 al lui Claudiu Petrila, venit după un fault evident.

Pe reluări, putem observa clar că Andrei Borza îl faultează pe Alexandru Musi, înainte ca Petrila să ducă scorul la 2-2. Ulterior, feroviarii au obţinut succesul cu 3-2 şi au urcat pe primul loc în Liga 1.

Ciprian Marica: “Istvan Kovacs împarte punctele după bunul plac”

“Totul se rezumă la deciziile de arbitraj, care sunt clar în favoarea Rapidului. Mă refer atât la cartonașul roșu, cât și la faza de la golul doi. Din păcate, domnul Istvan Kovacs începe să împartă puncte după bunul plac. E a nu știu câta oară. La FC Argeș cu Farul nu vede un fault care ar fi dus la al doilea galben pentru Tudose. Împarte punctele cum vrea. Aseară la fel.

Ce să zic? Dacă ăsta e cel mai bun arbitru din România și face greșelile astea, ce pretenții să mai avem de la ceilalți? Și mai trist e că VAR-ul există doar pentru unii. Și mai e ceva. Sper să nu mai vedem cum iese domnul Vassaras să ne explice că arbitrii au dreptate. A mai ieșit de curând cu niște explicații penibile. Sper să nu-l mai văd și acum. Să nu se mai facă de râs.

Eu nu înțeleg cum a putut să trateze fazele atât de diferit. OK, faultul acela la gol e clar. Dar cartonașul roșu la Duțu? Ce, mă, a intenționat să-l lovească?! Îl lovește? E lovitură? Îi alunecă mâna. Împingându-l în umăr, îi alunecă în față. Dar e de roșu? Așa și săritura la cap, când i-a dat galben lui Vulturar, e de roșu. Că tot cu cotul în cap îi dă. Băi, să facem o diferență! Una e să-l lovești și să ai intenție și intensitate, alta e să nu ai intenție. Sunt lucruri diferite. Nu înseamnă că orice lovitură peste față e de cartonaș roșu. Ce dracu? Suntem nebuni?”, a spus Marica, citat de gsp.ro.

