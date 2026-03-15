“Nu mi-am simțit mâinile și picioarele”. Momentul în care Fernando Alonso a dat drumul volanului în China

Fernando Alonso a făcut o dezvăluire extrem de îngrijorătoare legată de monopostul său de la Aston Matin după Marele Premiu al Chinei.
Nevoit să se retragă în turul cu numărul 35 al cursei de duminică, dublul campion mondial a mărturisit că la un moment dat a experimentat un moment în care nu și-a mai simțit mâinile și picioare din cauza vibrațiilor cauzate de motorul monopostului, pe rețelele sociale existând și un videoclip care îi susține narativa.
Ce a spus Fernando Alonso după cursa din Shanghai
Fernando Alonso se afla pe locul 17, ultimul de pe grilă după abandonurile altor piloți, în momentul în care a intrat la boxe pentru a se retrage și el. Ibericul plecase de pe locul 19 în cursa din China și nu părea că are vreo șansă să se lupte pentru o poziție în Top 10.
După evenimentul nefericit, pilotul lui Aston Martin a dezvăluit cât de dificil i-a fost dintr-un anumit punct al cursei să piloteze cu vibrațiile cauzate de motorul furnizat de Honda. Pe un videoclip care circulă pe rețelele sociale se și observă cum pe o linie dreaptă, Alonso e nevoit să ia preț de câteva secunde mâinile de pe volan.
“Nu cred că aș fi putut termina cursa în niciun caz. Nivelul vibrațiilor a fost destul de ridicat astăzi. De la turul 20 până la al 35-lea, nu mi-am simțit mâinile și picioarele, eram cu un tur în urmă, pe ultimul loc, așa că nu avea prea mult sens să continui.
A fost mai rău decât în orice altă zi a weekend-ului. Sincer, unele dintre măsurile pe care le-am luat au fost artificiale. Când reduci turațiile motorului, totul vibrează mai puțin, dar în cursă trebuie să mergi la turații mari dacă vrei să încerci să depășești sau să reîncarci, așa că, pe măsură ce trece timpul, devine tot mai dificil și solicitant“, a spus dublul campion mondial după cursă, potrivit marca.com.
Alonso had to let go of the steering wheel on the straight because of the vibrationspic.twitter.com/iqpHL8RTI0
— Holiness (@F1BigData) March 15, 2026
Întâmplarea respectivă vine la puțin peste o săptămână după ce Alonso și Stroll au analizat problemele monopostului cu vibrațiile, iar canadianul a spus următoarele: “Se simte ca și cum ești pe scaunul electric și ești electrocutat. Chiar nu știu cum să o descriu (n.r. senzația)“.
Cursa din China a fost câștigată de Kimi Antonelli, care a terminat în premieră pe primul loc un Grand Prix. Acțiunea din “Marele Circ” continuă peste două săptămâni, în weekend-ul 27-29 martie, atunci când are loc Marele Premiu al Japoniei.
