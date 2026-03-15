Cristi Borcea face praf Rapid, dar şi conducerea lui Dinamo: “E purceaua moartă în coteț”

Cristi Borcea a analizat derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 şi a criticat dur jocul giuleştenilor. Pe de altă parte, fostul conducător din Ştefan cel Mare a vorbit despre lipsa de reacţie a conducerii lui Dinamo, în aceste momente tensionate.

Asta chiar dacă Andrei Nicolescu a ieşit în faţă la declaraţii după partida de pe Giuleşti. “E război, fiecare meci e război”, anunţă Borcea.

Cristi Borcea face praf Rapid, dar şi conducerea lui Dinamo

“Noi dacă suntem cu echipa completă nu ne bat niciodată, că n-au echipă Rapidul. La Rapid e purceaua moartă în coteț. Ei dacă ajung prin Europa se fac de râs rău de tot. Nici nu-i apucă paltonul. Dacă Rapid, echipa asta cu puii de Crevedia, se duce în cupele europene, are șansa porcului de Crăciun.

Toate echipele ies, de la Coman la FC Argeș, la CFR, Pancu cu Mureșan, nu mai zic de Rapid. Dacă se întâmpla să dăm noi golul, să facem noi 3-2, plecau jucătorii acasă, suporterii dormeau, ei tot vorbeau, încontinuu vorbeau și puneau presiune. La noi nu e… la noi e prea multă poezie. Nu e presiune, nu e război. Suporteri, jucători, arbitrii, cu tot, toată lumea, e război.

Din detalii se câștigă și s-au câștigat tot timpul războaiele, se câștigă campionatele. Păi înainte de meci, când ajungi în play-off, toate meciurile cu front comun, conducere, suporteri, pui presiune.