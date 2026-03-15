Mercedes, în continuare rachetă. Adrian Georgescu, analiză după Marele Premiu al Chinei

În curând, Toto Wolff s-ar putea găsi în situația în care s-a găsit între 2014 și 2019, aceea de a gestiona o luptă pentru titlu între piloții săi. Este o postură în care Andrea Stella s-a găsit și el anul trecut, la McLaren.

Înaintea cursei, austriacul spusese că Antonelli nu are încă experiența necesară pentru a concura cu George Russell pentru titlul de campion mondial. Pe termen scurt, Toto s-a înșelat. Să spunem însă și că balanța noroc / ghinion a înclinat spre pilotul italian.

Kimi versus George în 2026?

Defecțiunile tehnice – și mai ales cele de ordin electric – vor juca însă un rol însemnat în 2026 și ar putea fi hotărâtoare în lupta pentru titlu. Weekend-ul lui Russell a fost însă unul cu câteva probleme tehnice, spre deosebire de cel al colegului.

După ce a înregistrat cel mai rapid timp în singura sesiune de antrenamente, cea de vineri, George a obținut prima poziție pe grila start a cursei de sprint.

Distanța totală în aceste curse acoperă aproximativ o treime din cea a unei curse clasice. Astfel, mașinile Ferrari vor arăta, probabil, mai bine în sprinturi decât în cursele clasice. Ele se descurcă foarte bine la start și au un comportament mai bun cu pneuri reci decât celelalte monoposturi de pe grilă. Pe distanța a 19 tururi, Russell a triumfat în cursa de sprint, dar Leclerc și Hamilton au terminat imediat în urma sa. E drept, plutonul a fost compactat de apariția unei mașini de siguranță în T13. În același timp, Antonelli a avut un start slab la sprint și a terminat doar al cincilea.