Mercedes, în continuare rachetă. Adrian Georgescu, analiză după Marele Premiu al Chinei

În curând, Toto Wolff s-ar putea găsi în situația în care s-a găsit între 2014 și 2019, aceea de a gestiona o luptă pentru titlu între piloții săi. Este o postură în care Andrea Stella s-a găsit și el anul trecut, la McLaren.
Înaintea cursei, austriacul spusese că Antonelli nu are încă experiența necesară pentru a concura cu George Russell pentru titlul de campion mondial. Pe termen scurt, Toto s-a înșelat. Să spunem însă și că balanța noroc / ghinion a înclinat spre pilotul italian.
Kimi versus George în 2026?
Defecțiunile tehnice – și mai ales cele de ordin electric – vor juca însă un rol însemnat în 2026 și ar putea fi hotărâtoare în lupta pentru titlu. Weekend-ul lui Russell a fost însă unul cu câteva probleme tehnice, spre deosebire de cel al colegului.
După ce a înregistrat cel mai rapid timp în singura sesiune de antrenamente, cea de vineri, George a obținut prima poziție pe grila start a cursei de sprint.
Distanța totală în aceste curse acoperă aproximativ o treime din cea a unei curse clasice. Astfel, mașinile Ferrari vor arăta, probabil, mai bine în sprinturi decât în cursele clasice. Ele se descurcă foarte bine la start și au un comportament mai bun cu pneuri reci decât celelalte monoposturi de pe grilă. Pe distanța a 19 tururi, Russell a triumfat în cursa de sprint, dar Leclerc și Hamilton au terminat imediat în urma sa. E drept, plutonul a fost compactat de apariția unei mașini de siguranță în T13. În același timp, Antonelli a avut un start slab la sprint și a terminat doar al cincilea.
Russell a avut ghinion în calificări
Apoi, balanța dintre noroc și ghinion s-a reversat între piloții Mercedes. Russell și Antonelli au avut, ca timpi, pozițiile 2 și 3 în Q1, apoi 3 și 1 în Q2. În timpul Q2, monopostul lui Russell a suferit însă o avarie la aripa frontală, ceea ce a afectat echilibrul mașinii.
În Q3, o defecțiune bruscă l-a făcut pe Russell să oprească pe pistă. ”Massive engine break here” a comunicat George către boxe. Se pare însă că a fost o problemă electrică. ”A trebuit să repornim mașina de trei ori. Practic, e ca la un iPhone: o oprești, o pornești. Și a treia oară a funcționat. Nu credeam că va mai porni, dar, spre surprinderea mea, am reușit totuși să fac un tur rapid.”
Russell a pornit în turul rapid fără baterie și cu pneuri reci, reușind totuși să obțină cel de-al doilea timp al sesiunii, în urma colegului Antonelli, dar în fața tandemului Ferrari. Kimi Antonelli a devenit astfel cel mai tânăr ocupant al unui pole-position din istoria Formulei 1.
De ce a contat atât de mult Q3
Cum era de așteptat, mașinile roșii au plecat mai bine în cursă. Pentru o scurtă perioadă de timp, au fost primele. Apoi Antonelli, care a luat un start mai bun decât Russell, a trecut de Leclerc. În timpul celui de-al doilea tur, l-a depășit și pe Hamilton, revenind în fruntea cursei. Russell a reușit să recâștige poziția secundă de-abia în turul al patrulea.
Dacă Russell ar fi reușit să se mențină imediat în urma lui Antonelli, ar fi putut încerca o depășire. Infiltrarea monoposturilor Ferrari între cei doi a schimbat însă totul.
Apariția mașinii de siguranță în turul 11, când Russell era la 1,5 secunde în urma lui Antonelli, nu a fost în avantajul englezului. El a fost silit să aștepte la boxe în urma lui Antonelli.
Colapinto și Ocon l-au protejat involuntar pe Antonelli
Russell a ieșit totuși de la boxe în fața monoposturilor Ferrari, dar în urma lui Colapinto și Ocon. Aceștia, ambii pe pneuri hard, nu au intrat la boxe. Din nou s-a văzut același avantaj al monoposturilor roșii, mult mai agile pe pneuri neîncălzite. Piloții Ferrari au trecut de Russell, dar Antonelli a fost protejat de ”tamponul” Colapinto-Ocon.
Luptele – superbe – între Leclerc și Hamilton l-au ajutat pe Russell să revină, dar i-au și asigurat lui Antonelli avantajul față de colegul de echipă. În turul 29, când Russell a trecut de Leclerc și a revenit pe poziția secundă, Antonelli se afla deja la 7,5 secunde în fața sa. Nici măcar ezitarea italianului cu trei tururi înainte de final nu a putut să-l readucă în joc pe englez.
Multe defecțiuni tehnice
Suntem însă doar la începutul unui sezon lung, deși două curse din cele 24, câte erau inițial, tocmai au fost anulate, din cauza războiului din Iran. După cum scriam, defecțiunile tehnice vor fi un ”game changer”. Deja am văzut cum ambele mașini ale echipei campioane en-titre, din motive diferite între ele, nu au luat startul în cursa matre din Shanghai. Am văzut cum Red Bull Racing a avut două abandonuri tehnice în două curse consecutive.
Modificarea felului de măsurare a raportului de compresie, anunțată pentru luna iunie, un altul. Faptul că Ferrari lucrează, printre altele, la aripa rotativă și la un nou propulsor, ar putea, de asemenea, să schimbe datele problemei. O altă reevaluare posibilă e cea prin care FIA ar putea modifica balanța puterilor dezvoltate de motorul cu ardere internă, respectiv baterie.
