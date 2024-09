CSM Bucureşti a învins Storhamar în Liga Campionilor! Cristina Neagu, tot mai aproape de recordul all-time de goluri marcate - Antena Sport

În grupa B a competiţiei joacă şi vicecampioana Rapid Bucureşti.

Primele două clasate în cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 vor evolua în play-off, pentru alte patru locuri disponibile în sferturi, fază în care se va lupta pentru Turneul Final Four de la Budapesta (31 mai – 1 iunie).

Deţinătoarea trofeului este formaţia ungară Gyor ETO, care a câştigat în 2024 al şaselea trofeu.

Cristina Neagu a anunţat care este cel mai mare regret al carierei

Cristina Neagu a cucerit două medalii de bronz alături de echipa naţională, la Campionatul Mondial din 2015 şi la Campionatul European din 2010. Aceasta a fost căpitanul „tricolorelor” timp de şapte ani, din 2016 şi până în momentul retragerii, în toamna lui 2023.

Neagu a recunoscut că cel mai mare regret al carierei rămâne faptul că nu a cucerit o medalie de aur alături de echipa naţională, fiind de părere că a fost extrem de aproape de a deveni campioană mondială în 2015. La momentul respectiv, România era eliminată în semifinale de Norvegia, după un meci de mare luptă. Ulterior, „tricolorele” se impuneau clar în „finala mică”, în faţa Poloniei, scor 31-22.

„Nu știu dacă l-aș numi neapărat regret, ca sportiv vrei mereu mai mult. Am fost aproape cu echipa națională în 2015, cred că puteam fi campioane mondiale, puteam să câștigăm acea semifinală, nu a fost să fie.

Cel mai mare vis al meu a fost să câștig o medalie de aur cu echipa națională, nu a fost să fie. Am jucat 18 ani pentru națională. E un regret și nu e, pentru că de fiecare dată când am intrat pe teren am dat tot ce am putut”, a declarat Cristina Neagu, conform digisport.ro.