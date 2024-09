Cristina Neagu a anunţat care este cel mai mare regret al carierei: "Era visul meu! Nu a fost să fie!" - Antena Sport

Cristina Neagu a anunţat care este cel mai mare regret al carierei Cristina Neagu, în timpul unui meci la echipa naţională/ Profimedia Cristina Neagu a dezvăluit care a fost cel mai mare regret al carierei, la scurt timp după ce şi-a anunţat retragerea. Cea mai bună handbalistă din istoria României a transmis că îşi dorea o medalie de aur alături de naţionala României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cristina Neagu a anunţat că se va retrage din handbal, la finalul acestui sezon. Interul stânga, ajuns la 36 de ani, va lăsa în spate o carieră de-a dreptul impresionantă, fiind desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii. Cristina Neagu a anunţat care este cel mai mare regret al carierei Cristina Neagu a cucerit două medalii de bronz alături de echipa naţională, la Campionatul Mondial din 2015 şi la Campionatul European din 2010. Aceasta a fost căpitanul „tricolorelor” timp de şapte ani, din 2016 şi până în momentul retragerii, în toamna lui 2023. Neagu a recunoscut că cel mai mare regret al carierei rămâne faptul că nu a cucerit o medalie de aur alături de echipa naţională, fiind de părere că a fost extrem de aproape de a deveni campioană mondială în 2015. La momentul respectiv, România era eliminată în semifinale de Norvegia, după un meci de mare luptă. Ulterior, „tricolorele” se impuneau clar în „finala mică”, în faţa Poloniei, scor 31-22. „Nu știu dacă l-aș numi neapărat regret, ca sportiv vrei mereu mai mult. Am fost aproape cu echipa națională în 2015, cred că puteam fi campioane mondiale, puteam să câștigăm acea semifinală, nu a fost să fie. Reclamă

Cel mai mare vis al meu a fost să câștig o medalie de aur cu echipa națională, nu a fost să fie. Am jucat 18 ani pentru națională. E un regret și nu e, pentru că de fiecare dată când am intrat pe teren am dat tot ce am putut”, a declarat Cristina Neagu, conform digisport.ro.

Cristina Neagu a început acest ultimul sezon din Liga Campionilor cu un total de 1.132 de goluri marcate, pe locul 2 în clasamentul all-time şi are mari şanse să încheie cu încă un record personal o carieră de 25 de ani. Un alt record al handbalistei este cel de golgeter all-time la Campionatul European (303 goluri).

„Hagi a fost 'Regele', ea e 'Regina'!" Reacţie superbă după anunţul retragerii Cristinei Neagu

Ilie Dumitrescu a oferit o reacţie superbă, după anunţul retragerii Cristinei Neagu din handbal. Fostul internaţional a avut doar cuvinte de laudă la adresa celei mai bune handbaliste din istoria României.

Ilie Dumitrescu a reacţionat şi el, după anunţul făcut de Cristina Neagu. Acesta a transmis că handbalista este „Regina” handbalului românesc, pe „modelul” lui Gică Hagi, cel care este numit „Regele” fotbalului românesc. „Hagi a fost ‘Regele’ fotbalului, ea a fost regina handbalului românesc. A intrat în galeria marilor sportivi. Cristiano are 900 de goluri, ea are mai multe. E la alt nivel, Hagi, Nasty. Şi Nadia! Spuneam de Ronaldo şi Messi, tot la nivelul acela a fost şi ea. Dacă era un Balon de Aur, îl câştiga şi ea. Comparaţia cu Messi nu e una să te deranjeze, e din altă galaxie”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

