FCSB – Farul LIVE TEXT (21:30). Roș-albaștrii vor să „spele” rușinea din cupele europene. Echipele probabile

FCSB – Farul, duelul care încheie etapa a treia din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30. Roș-albaștrii vor să spele rușinea, după eliminarea rușinoasă din cupele europene.

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FCSB a suferit o umilință uriașă în turul doi preliminar de Conference League. FK Auda a învins-o pe trupa lui Marius Baciu cu scorul categoric de 7-3, la general.

FCSB – Farul LIVE TEXT (21:30)

În campionat, FCSB a avut un parcurs bun în acest start de sezon, fiind singura echipă cu două victorii în primele două runde. Roș-albaștrii le-au învins pe FC Argeș și Csikszereda cu același scor, 2-0.

Farul, de cealaltă parte, a debutat cu stângul în noul sezon, fiind învinsă de U Cluj în prima etapă, scor 1-2. În runda a doua, trupa lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus în fața nou-promovatei Corvinul cu scorul de 2-0.

În sezonul trecut, FCSB și Farul s-au duelat de trei ori. În partida tur, disputată la București, constănțenii s-au impus cu 2-1. În retur, FCSB și-a luat revanșa și s-a impus cu același scor. În play-out, partida a fost una spectaculoasă, câștigată în cele din urmă de FCSB cu 3-2.