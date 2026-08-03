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FCSB – Farul LIVE TEXT (21:30). Roș-albaștrii vor să „spele” rușinea din cupele europene. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 12:08

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FCSB – Farul LIVE TEXT (21:30). Roș-albaștrii vor să spele” rușinea din cupele europene. Echipele probabile

Octavian Popescu, în timpul unui meci FCSB - Farul/ Sport Pictures

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FCSB – Farul, duelul care încheie etapa a treia din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:30. Roș-albaștrii vor să spele rușinea, după eliminarea rușinoasă din cupele europene.

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FCSB a suferit o umilință uriașă în turul doi preliminar de Conference League. FK Auda a învins-o pe trupa lui Marius Baciu cu scorul categoric de 7-3, la general.

FCSB – Farul LIVE TEXT (21:30)

În campionat, FCSB a avut un parcurs bun în acest start de sezon, fiind singura echipă cu două victorii în primele două runde. Roș-albaștrii le-au învins pe FC Argeș și Csikszereda cu același scor, 2-0.

Farul, de cealaltă parte, a debutat cu stângul în noul sezon, fiind învinsă de U Cluj în prima etapă, scor 1-2. În runda a doua, trupa lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus în fața nou-promovatei Corvinul cu scorul de 2-0.

În sezonul trecut, FCSB și Farul s-au duelat de trei ori. În partida tur, disputată la București, constănțenii s-au impus cu 2-1. În retur, FCSB și-a luat revanșa și s-a impus cu același scor. În play-out, partida a fost una spectaculoasă, câștigată în cele din urmă de FCSB cu 3-2.

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După eliminarea rușinoasă din Conference League, FCSB pregătește schimbări importante în primul 11. Ștefan Târnovanu, care a gafat uluitor în „dubla” cu letonii, are șanse să fie lăsat pe bancă, urmând să apere tânărul Matei Popa.

Echipele probabile la FCSB – Farul:

  • FCSB: Matei Popa – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Boutoutaou, Gnahore, Toma – Cisotti, Bîrligea, Tavi Popescu.
  • Rezerve: Târnovanu, Udrea, Crețu, Duarte, J.Paulo, Tănase, Dăncuș, Stancu, Miculescu, Radunovic, Politic, Stoian.
  • Absenți: Ngezana, M. Popescu, O. Arad (accidentați)
  • Antrenor: Marius Baciu.
  • Farul: R. Munteanu – D. Sîrbu, Dican, Gustavo, Țicu – Ahlinvi, Njike, Radaslavescu – Sylvestre, R. Tănasă, Doicaru;
  • Rezerve: Buzbuchi – I. Cercel, Bouzamoucha, Larie, Kaminski, L. Banu, N. Popescu, Goncear, Marincean, I. Cojocaru;
  • Absenți: C. Ganea, L. Pellegrini, I. Vînă, D. Alibec (accidentați);
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău;
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