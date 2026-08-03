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Rafael Munteanu a explicat faza de la golul lui Dawa: „Am pierdut două puncte!”

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 23:48

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Rafael Munteanu a explicat faza de la golul lui Dawa: Am pierdut două puncte!”

Rafael Munteanu a fost sancționat de arbitru pentru tragere de timp, iar Dawa a marcat din cornerul care a urmat / SPORT PICTURES

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Portarul celor de la Farul Constanța, Rafael Munteanu, a fost implicat în cele mai încinse momente din meciul dintre FCSB și Farul, terminat cu scorul de 2-2.

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Mai întâi, a fost sancționat de arbitru pentru tragere de timp, iar arbitrul a acordat cornerul din care a marcat Dawa. Și-a luat revanșa 10 minute mai târziu când a apărat penalty-ul lui Tănase.

„A fost un meci de o intensitate foarte mare, cred că a fost plăcut pentru spectatorii neutrii. Eu zic că am pierdut 2 puncte, nu am gestionat cum am trebuit anumite momente cheie. A fost o neînțelegere între mine și colegi. Eu am crezut că a fost offside, de fapt a fost aut de poartă. Nu știu ce s-a verificat, speram din suflet să se anuleze golul (nr. al doilea). Oricine era în locul meu spera să se anuleze golul.

A fost o chestiune de intuiție (nr. la penalty-ul apărat). Îți crește încrederea când aperi penalty-ul oricui, nu contează cine a bătut, chiar dacă Tănase e unul dintre cei mai experimentați jucători din Liga 1. Se vede o îmbunătățire în jocul nostru” a spus Rafael Munteanu la flash interviu după partidă.

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