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Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: „Vedem dacă pot să-l iau”

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 0:00

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Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: Vedem dacă pot să-l iau”

Gigi Becali, în Parlamentul României / Getty Images

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Gigi Becali s-a supărat din nou după un nou rezultat slab al lui FCSB, 2-2 contra celor de la Farul. El a anunțat că este dispus să vândă echipa, pentru ca apoi să vorbească de transferurile pe care își dorește să le facă în această vară.

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„Mai aştept să văd 2-3 meciuri şi după fac transferuri. Eu nu mă fac de râs, bag 10 milioane de euro şi transfer jucători. Atacant îmi trebuie sută la sută. Vedem acum, mâine, dacă pot să-l iau pe Lukic. Mă interesez, ce să fac, dacă nu am atacant?

Bîrligea, am avut oferte, nu am vrut să ştie presa, am negociat în secret. Să vedem ăia dacă-l mai vor. Am avut 5 milioane de euro şi eu am cerut 6, dar îl dau şi pe 5. Măcar să dea 5. Ăia văd, au informaţii. Eu cred că un meci şterge impresia, când dormi pe teren” a spus Gigi Becali la Prima Sport.

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