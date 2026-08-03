Gigi Becali anunţă că vrea să vândă FCSB după egalul cu Farul: „Am rămas în urmă”

Egalul dintre FCSB şi Farul, 2-2, a adus o reacţie surprinzătoare din partea lui Gigi Becali, cel care a anunţat că se gândeşte să vândă echipa în viitorul apropiat.
Omul de afaceri a fost dezamăgit de ceea ce a văzut de la formaţia sa în confruntarea contra celor de la Farul şi a dezvăluit că vrea să se gândească serios la retragerea din fotbal.
Gigi Becali a anunţat că se gândeşte să vândă echipa! Critici pentru jucătorii de la FCSB după egalul cu Farul
Gigi Becali a fost dezamăgit de majoritatea jucătorilor de la FCSB după partida cu formaţia constănţeană şi a concluzionat că ar fi depăşit de tehnologia modernă, iar asta ar putea însemna vânzarea echipei în viitorul apropiat.
„Concluziile sunt că trebuie o nouă echipă, adică toată echipa schimbată. Poate la mijloc mi-a plăcut Gnahoere, Joao Paulo. L-am lăudat pe Pădurariu şi s-a crezut Maradona, toate mingile le pierdea, el cu Tavi Popescu. În dreapta l-a băgat pe Creţu, care măcar e bun în atac, Labonne dacă nu e bun în apărare în atac e inexistent. Bîrligea parcă nu mai e acelaşi.
Fotbalul probabil a avansat şi eu sunt rămas în urmă. Că sunt în urmă cu toate tehnologiile, sunt puţin înapoiat, nu vreau să mă modernizez. Dacă nu mă pricep, mai stau un an, poate doi, vând echipa şi cu asta basta. Acum ca să aduci jucători trebuie să ai tehnologie, studiază, fac, văd, informaţii, socializări, baze, inteligenţă artificială.
Am pus bază în MM, o să vedem dacă el a făcut bine sau nu. El o să se supere probabil. Dacă nu merge echipa o să vând. Eu l-am ales la Labonne, nu are vină. Pe Boutoutaou l-a adus MM, am plătit 1,3 milioane de euro pe el, nimic”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
- OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!”
- Marius Baciu, mesaj tranșant după un nou pas greșit: „La FCSB e mereu presiune! Dacă nu reziști…”
- Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu după FCSB – Farul 2-2: „E posibil să fie şi antrenorul”. Ce spune de Dan Petrescu
- Becali, gata să-l vândă pe Birligea cu 5 milioane de euro! I-a găsit și un înlocuitor de la Mondial: „Vedem dacă pot să-l iau”
- Sabău a explicat cum a ratat victoria cu FCSB după ce a avut 2-0: „Sunt supărat!”